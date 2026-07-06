En el marco del Día Mundial de la Zoonosis, conmemorado cada 6 de julio, en Neuquén, el Gobierno provincial sostiene una estrategia integral de prevención, vigilancia y diagnóstico temprano para reducir el impacto de estas patologías transmitidas de animales a humanos.

Las zoonosis, producidas por bacterias, virus, parásitos u hongos, representan un desafío permanente para la salud pública. En la provincia se registran casos de hidatidosis, hantavirus, triquinosis y otras enfermedades que requieren una respuesta coordinada entre distintas instituciones.

Las acciones preventivas que toma Neuquén

Desde el ministerio de Salud se trabaja bajo el enfoque de Una Salud, que reconoce la estrecha relación entre la salud humana, la salud animal y el ambiente. A partir de esta perspectiva se desarrollan acciones de vigilancia epidemiológica, prevención, detección precoz y control, con participación de hospitales, municipios, organismos científicos y laboratorios especializados.

Uno de los avances más recientes fue la incorporación de un ecógrafo portátil en el Hospital de Aluminé. El equipo fortalece la atención sanitaria en la Región del Pehuén al permitir realizar diagnósticos y seguimientos de hidatidosis tanto en el hospital como en puestos sanitarios rurales, evitando traslados de pacientes y facilitando el acceso a estudios en zonas alejadas.

A través del Programa Provincial de Prevención de Hidatidosis se desarrollan capacitaciones, se distribuyen medicamentos antiparasitarios para perros a hospitales y áreas municipales de zoonosis y se realizan rastreos ecográficos hepáticos en menores de 15 años para detectar tempranamente la enfermedad y brindar tratamiento oportuno. Desde este año, el programa también dispone de un ecógrafo portátil con impresora y valija de transporte que recorre las distintas regiones sanitarias.

La Provincia también cuenta con un Laboratorio de Zoonosis y Vectores, dependiente de la dirección general de Salud Ambiental y Cambio Climático. Allí se realiza vigilancia del parásito de la hidatidosis en materia fecal canina, identificación de especies de importancia toxicológica o transmisoras de enfermedades y derivación de muestras animales a centros de referencia para su análisis.

Además de la hidatidosis, el sistema sanitario desarrolla acciones preventivas frente a otras zoonosis como el hantavirus, la triquinosis, la leptospirosis, la psitacosis y la rabia, así como también mantiene la provisión de antivenenos para atender accidentes ocasionados por animales ponzoñosos (yarará, coral, viuda negra, araña violinista, etc.).

En el caso del hantavirus, Salud trabaja junto con el Centro de Ecología Aplicada del Neuquén (CEAN) y el Instituto Malbrán en estudios sobre roedores reservorios. Respecto de la rabia, la provincia sostiene la vigilancia epidemiológica, deriva muestras para diagnóstico al Instituto Luis Pasteur y distribuye vacunas antirrábicas para perros y gatos a los municipios, promoviendo además el cuidado responsable de mascotas