Este viernes 17 de abril no habrá clases en escuelas secundarias ni en institutos terciarios de toda la provincia de Neuquén. La medida fue confirmada por el Consejo Provincial de Educación (CPE) y se enmarca en la conmemoración del Día del Profesor Neuquino, una fecha incorporada al Calendario Escolar Único Regionalizado.

El asueto alcanza a todos los establecimientos de nivel medio y superior no universitario, por lo que estudiantes y docentes no tendrán actividades durante la jornada. La disposición se repite cada año y busca reconocer el rol de los profesores en el sistema educativo provincial.

Más de seis décadas de reconocimiento

La elección del 17 de abril tiene un fuerte valor histórico. Ese día recuerda la creación del primer Centro Provincial de Enseñanza Media (CPEM) de Neuquén: el CPEM Nº 1, ubicado en la localidad de Centenario. La fecha fue oficializada como jornada conmemorativa en 1990, cuando la Legislatura sancionó la Ley 1876 que instituyó formalmente el Día del Profesor Neuquino.

El CPEM 1 está ubicado en Centenario.

El origen de este hito educativo se remonta al 13 de abril de 1960, cuando a través del decreto 487 —y en el marco de la Ley 125— se impulsó la creación de los primeros establecimientos de nivel medio en la provincia. Entre ellos se encontraban la Escuela Provincial de Comercio Nº 1 de Centenario, la Nº 2 de Neuquén capital y la Nº 3 de Zapala, junto con la Escuela Provincial de Bellas Artes y la Escuela Profesional de Mujeres Nº 1 de Cutral Co.

La puesta en marcha de estas instituciones marcó un antes y un después para la educación neuquina. Hasta entonces, muchos jóvenes debían trasladarse largas distancias para continuar sus estudios secundarios. Con la expansión del sistema educativo, se amplió el acceso y se fortaleció la formación en distintas localidades.

A más de seis décadas de aquel proceso, la fecha se mantiene como un reconocimiento a la tarea docente y a los inicios de la educación media en la provincia.