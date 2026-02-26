Cómo funcionará el Ítem Neuquinidad en el acceso a cargos docentes

El Consejo Provincial de Educación aprobó un nuevo Ítem Neuquinidad destinado a fortalecer la valoración de la formación académica local. Con esta herramienta, los egresados de institutos neuquinos y universidades regionales recibirán un plus al momento de acceder a cargos docentes.

El beneficio alcanza a docentes de los niveles Primario, Secundario, Superior No Universitario y Universitario. Entre las instituciones contempladas se encuentran la Universidad Nacional del Comahue, la UNRN, la UFLO y universidades privadas con sede física en Neuquén, priorizando la formación regional.

La normativa busca reconocer la dedicación horaria, la extensión de los programas y la carga crediticia de los planes de estudio. Estos elementos componen un criterio de jerarquización fundamental para establecer diferencias reales entre trayectorias educativas.

Con el nuevo ítem, el CPE apunta a equilibrar la competencia por cargos y garantizar que los procesos de adjudicación valoren la inversión educativa realizada por la provincia en la formación de sus futuros docentes.

La medida también pretende estimular la continuidad de los estudiantes en carreras de formación docente dentro de Neuquén. Al ofrecer un incentivo concreto, se refuerza la idea de que la formación local es una alternativa sólida, competitiva y acorde a las necesidades del sistema educativo.