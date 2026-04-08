El Congreso de UnTER, realizado este martes en Bariloche, definió un conjunto de medidas en el contexto de la negociación salarial con el Gobierno de Río Negro. La organización sindical resolvió exigir en paritaria un salario digno inmediato, la incorporación del IPC al básico con actualización automática, un haber de $1.400.000 para el cargo testigo, la eliminación de las sumas en negro y la devolución de los días descontados por medidas de fuerza.

Entre los puntos destacados, el Congreso también reclamó la apertura urgente de mesas de trabajo por nivel y modalidad, y ratificó que el 9M no se toca, en referencia a la jornada de lucha que había sido cuestionada por el Ejecutivo provincial.

La resolución estableció que, si no hay respuestas concretas en la paritaria prevista para el 9 de abril en Viedma, se llevará adelante un paro provincial los días jueves 16 y viernes 17 de abril, acompañado de acciones en toda la provincia y la convocatoria a un nuevo Congreso inmediato.

Desde la conducción de UnTER remarcaron que la falta de avances en la negociación obliga a profundizar el plan de lucha. “Sin respuestas, hay plan de lucha”, fue la consigna que sintetizó el mandato del Congreso, que contó con la participación de representantes de todas las seccionales.

El gremio docente vinculó estas definiciones con la necesidad de garantizar salarios que acompañen la inflación y condiciones laborales que respeten la tarea en cada nivel educativo. La discusión se inscribe en un escenario de tensión creciente con el Gobierno provincial, que deberá responder a los reclamos en la mesa paritaria del 9 de abril.