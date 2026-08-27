Día de la Radiodifusión: las voces y los programas de Prima Multimedios que te acompañan todo el día

La radio cambia, se transforma y encuentra nuevas maneras de llegar a su audiencia, pero conserva algo que la distingue: la capacidad de acompañar. Está cuando comienza el día, cuando aparece una noticia urgente, cuando llega el momento de hablar de deportes, cuando se busca música o simplemente cuando alguien necesita escuchar una voz del otro lado.

En el Día de la Radiodifusión, Prima Multimedios celebra esa historia y lo hace desde el presente, con una propuesta que combina información, actualidad, análisis, deportes, entrevistas, música, entretenimiento y producción local.

Desde AM 550 La Primera y FM 90.7 Radio del Valle, la programación acompañadesde las primeras horas de la mañana hasta la noche, con periodistas, conductores, columnistas, productores, operadores y móviles que siguen de cerca lo que sucede en la región.

La mañana empieza con información

De lunes a viernes, entre las 6 y las 10, La Mañana es de La Primera pone en marcha la jornada con Pancho Casado, Alejandra Pereyra y Agustín Galasso, junto a un equipo de producción, móviles y columnistas.

Noticias en tiempo real, entrevistas, protagonistas y análisis forman parte de las cuatro horas destinadas a conocer las principales noticias de Neuquén, el país y el mundo antes de comenzar el día.

A las 10, la mañana continúa con una segunda edición del programa, esta vez con Santiago Montorfano, Agustín Amado y Rocío Suárez.

La agenda informativa sigue abierta para profundizar los temas que marcan la jornada, buscar nuevas voces y anticipar aquellas noticias que pueden convertirse en protagonistas durante las horas siguientes.

A las 13, Noticiero Central propone una pausa para ordenar la información. Durante una hora, las noticias más importantes del día se combinan con análisis y las columnas de un equipo periodístico que aporta diferentes miradas sobre la actualidad.

De lunes a viernes, entre las 6 y las 10, La Mañana es de La Primera pone en marcha la jornada con Pancho Casado, Alejandra Pereyra y Agustín Galasso, junto a un equipo de producción, móviles y columnistas.

El equipo de La Segunda Mañana.

Denis Godoy conduce Noticiero Central.

La tarde también tiene su ritmo

A partir de las 14, la radio cambia de tono. Tardes de Primera, con Huguex Cabrera, combina actualidad, entretenimiento, protagonistas y una mirada ágil sobre lo que ocurre en Neuquén.

Es el momento de acompañar las primeras horas de la tarde con información, pero también con historias, humor y el ritmo propio de un magazine.

A las 16, la información vuelve a ocupar el centro de la escena con Entretiempo, conducido por Carmen Sanmartín y Pablo Montanaro.

La propuesta recorre los temas que deja la jornada, incorpora espacios de reflexión, entrevistas e información de interés general y pone el foco en los protagonistas de la región.

Las historias del interior tienen su propia voz: desde cada rincón de Neuquén, Celina Barchiesi acerca relatos, protagonistas y noticias que reflejan la vida de las localidades de la provincia, para que toda la región también tenga su lugar en la radio.

A las 16, la información vuelve a ocupar el centro de la escena con Entretiempo, conducido por Carmen Sanmartín y Pablo Montanaro.

Cuando llega el deporte, juega Grito Sagrado

Desde las 18, la pelota empieza a rodar en Grito Sagrado. Darío Tamborindegui y el equipo deportivo de la radio llevan a la audiencia toda la actualidad del deporte, con información, análisis, opinión, entrevistas y protagonistas.

El deporte regional tiene allí un espacio propio, con una mirada puesta especialmente en aquello que ocurre en las canchas y pistas de Neuquén y la Patagonia.

El fútbol también se vive con los relatos de Hugo Amaolo que sigue de cerca la campaña de Deportivo Rincón, llevando a la radio cada partido, sus protagonistas y la pasión de una comunidad que acompaña al León del Norte en cada desafío.

Darío Tamborindegui y el equipo deportivo de la radio llevan a la audiencia toda la actualidad del deporte, con información, análisis, opinión, entrevistas y protagonistas.

La noche cae, la radio se enciende

Desde las 20 y hasta las 23, La noche cae, la radio se enciende, con María Fernanda del Valle, propone otra manera de terminar el día.

Música, entrevistas, historias y la agenda cultural y social de la región se encuentran en un espacio pensado para bajar el ritmo, pero sin perder conexión con lo que sucede alrededor.

Desde las 20 y hasta las 23, La noche cae, la radio se enciende, con María Fernanda del Valle, propone otra manera de terminar el día.

Los fines de semana también tienen sus voces

La radio no se detiene los sábados y domingos.

Desde las 6 de la mañana, Entre Espuelas y Guitarras, con Juan Rubilar, despierta a la Patagonia con música popular, historias, identidad y las voces que representan el sentir de la región.

Los sábados a las 9, Informe Semanal, con Pancho Casado, propone un repaso de las noticias que marcaron la semana neuquina, con entrevistas a sus protagonistas y una mirada sobre los temas que vienen.

A las 11, Neuquén.AR, conducido por Santiago Montorfano, pone el foco en la política y la actualidad provincial, con las claves de una semana que siempre deja temas para analizar.

Y los domingos, de 11 a 13, Del Río Bravo a la Patagonia, con Naldo Labrín, recorre la música popular argentina a través de canciones, historias y memoria.

Naldo Labrin conduce los domingos "Del río bravo a la Patagonia".

Una red de radios para toda la región

La propuesta de Prima Multimedios no se limita a una sola señal. La red de radios incorpora diferentes estilos y contenidos para acompañar a públicos diversos.

En Radio Las Palmas, todos los días de 7 a 19, Gabriel Bereau y Celeste Castillo ponen ritmo y color a la jornada en una de las propuestas musicales de referencia de la región.

En La 100 Neuquén, FM 98.1, la programación nacional se combina con producción local. Las voces de Santiago del Moro y Guido Kaczka, entre otras figuras, forman parte de la señal, mientras que Huguex Cabrera conduce Mañana Vemos, aportando una mirada y una identidad neuquinas.

En Radio Mitre Patagonia, FM 90.5, los principales contenidos periodísticos y las figuras de Buenos Aires llegan a la región a través de una de las señales informativas más reconocidas del país.

Huguex Cabrera conduce Mañana Vemos, aportando una mirada y una identidad neuquinas.

Celeste Castillo en Radio Las Palmas, todos los días de 7 a 19.

Gabriel Bereau en Radio Las Palmas.

La noticia no espera

En la radio, la información no tiene horario. Por eso, durante toda la jornada, la Central de Noticias mantiene actualizada la programación. Cada 30 minutos, Pedro Nedelkoff y María Fernanda del Valle presentan los principales títulos de Neuquén, Argentina y el mundo.

Y desde las 6 de la mañana, los móviles salen a la calle.

Juan Andrez, Facundo Rocha y Bruno Calderón recorren distintos puntos de la ciudad y la región para estar allí donde ocurre la noticia, contarla en tiempo real y acercar a la audiencia el pulso de Neuquén y de su gente.

Pero detrás de cada voz hay mucho más que un micrófono.

Hay operadores, técnicos, productores, periodistas, columnistas, movileros y equipos de trabajo que hacen posible que cada programa salga al aire. Una tarea muchas veces silenciosa, pero imprescindible para que la radio siga siendo esa compañía cotidiana que llega a cada casa, cada auto, cada oficina y cada teléfono.

Bruno Calderón y Juan Pablo Andrez recorren distintos puntos de la ciudad y la región para estar allí donde ocurre la noticia.

Facundo Rocha junto a Andrez llevando las noticias desde distintos puntos de la ciudad.

La radio sigue estando

En tiempos de plataformas, redes sociales y nuevas formas de consumir información, la radio mantiene una característica que no pierde vigencia: estar cerca.

Estar cuando comienza el día. Estar cuando ocurre algo inesperado. Estar para contar una historia, analizar una noticia, transmitir un partido, descubrir una canción o simplemente acompañar.

En el Día de la Radiodifusión, Prima Multimedios celebra a quienes hacen posible esa compañía todos los días.

AM 550 La Primera. FM 90.7 Radio del Valle. Información, compañía y voces de Neuquén. Todo el día, todos los días.

Prima Multimedios, la radio que vive al ritmo de la región.