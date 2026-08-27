El Día Mundial de la Radio se conmemora el 13 de febrero. Sin embargo, en Argentina la radio tiene su propia fecha de celebración: cada 27 de agosto se recuerda la primera transmisión radiofónica realizada en Buenos Aires, un acontecimiento que marcó un antes y un después en la historia de los medios de comunicación del país.

La jornada de 1920 tuvo como protagonistas a cuatro estudiantes de medicina, conocidos posteriormente como "los locos de la azotea", quienes llevaron adelante la primera transmisión radial de la historia argentina.

Cómo fue la primera transmisión de radio

El 27 de agosto de 1920, los estudiantes de medicina Enrique Telémaco Susini, Luis Romero Carranza, César Guerrico y Miguel Mujica protagonizaron un hecho histórico al realizar la primera emisión de radio del país. Los cuatro jóvenes eran fanáticos de la radio y estaban interesados en los avances relacionados con las ondas hertzianas. A partir de ese interés, decidieron poner al aire una obra de ópera desde la terraza del Teatro Coliseo.

La transmisión comenzó a las nueve de la noche y tuvo como protagonista a la ópera "Parsifal" , de Richard Wagner. Susini fue quien realizó la presentación que dio inicio a aquella primera emisión. Aunque la transmisión fue escuchada por menos de 100 personas, aquel acontecimiento sentó las bases de la radio como medio de comunicación masivo en la Argentina.

Enrique Telémaco Susini, Luis Romero Carranza, César Guerrico y Miguel Mujica protagonizaron un hecho histórico al realizar la primera emisión de radio del país

Los "locos de la azotea" continuaron con sus emisiones durante los días posteriores. Entre las obras que llegaron a transmitirse estuvieron:

"Aída" , de Giuseppe Verdi

, de Giuseppe Verdi "Iris" , de Pietro Mascagni

, de Pietro Mascagni "Rigoletto" , de Giuseppe Verdi

, de Giuseppe Verdi "Manon" , de Jules Massenet

El surgimiento de Radio Argentina

Luego de aquella primera experiencia surgió Radio Argentina, también vinculada a denominaciones como Sociedad Argentina de Broadcasting, Broadcasting de Crítica y Radio Prieto-Argentina. La emisora se convirtió en la primera estación de radio con emisiones regulares de la Argentina y en una de las pioneras de la radiodifusión en español.

Con el paso del tiempo aparecieron nuevas emisoras, entre ellas Radio Sudamericana, Radio Brusa, Excelsior, Radio Splendid, Radio Prieto y Radio Nacional.

El reconocimiento oficial de la fecha

Casi cinco décadas después de aquella primera transmisión, otro 27 de agosto, pero de 1968, la Sociedad Argentina de Locutores (SAL) homenajeó en vida a tres de los protagonistas de la primera emisión, ya que César Guerrico había fallecido. Además, se colocó una placa de bronce en el foyer del Teatro Coliseo para mantener viva la memoria de los cuatro jóvenes.

Dos años más tarde, en 1970, la Sociedad Argentina de Locutores, con el apoyo de distintos sectores, consiguió que el Poder Ejecutivo Nacional reconociera oficialmente el 27 de agosto como Día de la Radiodifusión Argentina.

Desde entonces, la fecha quedó establecida en el calendario como una jornada para recordar aquella transmisión que, desde la terraza del Teatro Coliseo, marcó el nacimiento de la radio en la Argentina.