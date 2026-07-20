Gracias por elegir Mejor Informado para vivir el Mundial

Hay coberturas que trascienden el resultado de un partido. Hay acontecimientos que se convierten en una conversación permanente, en un espacio compartido donde la información, la emoción y el análisis se encuentran. El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá fue uno de esos momentos, y en Mejor Informado, el portal de noticias del Grupo Prima Multimedios, asumimos el desafío de acompañarlo desde el primer día hasta el último silbato.

Durante semanas, nuestro equipo de periodistas trabajó con un único objetivo: que cada lector encontrara, en cualquier momento del día, toda la información del torneo. Lo hicimos con coberturas minuto a minuto de los partidos más importantes, entrevistas exclusivas, análisis, historias que fueron más allá del marcador, estadísticas, curiosidades, la actualidad de las selecciones y el pulso permanente de una Copa del Mundo que captó la atención del planeta.

El trabajo no terminó con la publicación de cada nota. También se extendió a nuestras redes sociales, la radio AM550 y 24/7 Canal de Noticias donde compartimos información en tiempo real, interactuamos con miles de seguidores y construimos una cobertura dinámica que permitió seguir el Mundial desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo.

Detrás de cada publicación hubo periodistas, editores, productores y todo un equipo comprometido con el rigor, la rapidez y la calidad informativa. Hubo horas de seguimiento, verificación de datos, producción de contenidos y una enorme pasión por contar el acontecimiento deportivo más importante del mundo con la seriedad y el entusiasmo que nuestros lectores merecen.

Pero nada de ese esfuerzo tendría sentido sin quienes estuvieron del otro lado de la pantalla. A ustedes, que eligieron informarse en Mejor Informado, que ingresaron al portal una y otra vez, que siguieron nuestras redes, compartieron las noticias, comentaron, debatieron y nos acompañaron durante toda esta cobertura especial, queremos decirles simplemente: gracias.

Su confianza es el mayor reconocimiento para nuestro trabajo y, al mismo tiempo, el compromiso que nos impulsa a seguir creciendo. Cada lectura, cada comentario y cada interacción nos recuerda que el periodismo sigue construyéndose en comunidad.

El Mundial terminó. La pasión por contar las historias continúa. En Mejor Informado seguiremos donde ocurran los hechos, con la misma convicción de siempre: ofrecer información confiable, inmediata y de calidad, para que ustedes sigan siendo parte de cada historia.

Gracias por acompañarnos. Gracias por elegirnos. Nos reencontramos en la próxima cobertura.