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Viernes 10 de Abril, Neuquén, Argentina
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Inclusión

Un día para ser escuchados: presentaron un proyecto para crear el Día de la Lengua de Señas en Neuquén

La diputada Carina Riccomini presentó un proyecto para establecer la fecha en la provincia, en línea con la ley nacional 27.710, con acciones de concientización y accesibilidad para la comunidad sorda.

Por Redacción Mejor Informado
Viernes, 10 de abril de 2026 a las 21:13
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La diputada provincial Carina Riccomini (Juntos) presentó un proyecto de ley para crear el Día Provincial de la Lengua de Señas Argentina (LSA) en Neuquén. La iniciativa propone que se conmemore cada 13 de abril, en concordancia con la sanción de la ley nacional 27.710, que reconoce oficialmente a la LSA como una lengua natural y originaria en Argentina.

El proyecto, identificado como expediente 18247, ingresó por Mesa de Entradas el 9 de abril.

Acciones de concientización y visibilidad

La propuesta establece que, cada 13 de abril, el Poder Ejecutivo provincial promueva acciones de concientización, difusión y capacitación sobre la Lengua de Señas Argentina.

Entre las medidas previstas, se incluye la iluminación en color turquesa de edificios públicos y monumentos emblemáticos, como símbolo de la LSA, la cultura sorda y la comunidad señante.

El objetivo central es fortalecer la inclusión, la accesibilidad y el reconocimiento de los derechos lingüísticos y culturales de las personas sordas en la provincia de Neuquén.

Reconocimiento legal de la LSA

En los fundamentos del proyecto, Riccomini recuerda que la ley 27.710, promulgada en 2023, reconoce a la Lengua de Señas Argentina como una lengua plena, con estructura gramatical propia y modalidad viso-gestual.

Según el texto, la LSA posee reglas sintácticas, morfológicas y pragmáticas específicas, por lo que no debe ser considerada un sistema accesorio, sino una forma legítima de comunicación, identidad y construcción de sentido.

Qué implica la iniciativa

Alcance institucional

  • Instituir el 13 de abril como fecha oficial en Neuquén
  • Implementar campañas de sensibilización y capacitación
  • Promover políticas públicas de accesibilidad comunicacional
  • Visibilizar la cultura sorda mediante acciones simbólicas

A quiénes impacta

  • Personas sordas y comunidad sorda-señante
  • Organismos públicos provinciales
  • Instituciones educativas y culturales
  • Sociedad en general, en materia de inclusión
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