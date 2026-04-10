Un fallo del Juzgado Federal de Zapala ordenó al PAMI cubrir de forma integral un tratamiento oncológico a un vecino de Villa La Angostura. La decisión se tomó a partir de una acción de amparo presentada luego que el organismo rechazara la cobertura indicada por el médico tratante.

El caso comenzó a comienzos de este año, cuando el afiliado no pudo acceder a la terapia prescripta. Ante esa situación, se iniciaron gestiones administrativas que no tuvieron resultado, lo que derivó en la intervención de la Defensoría del Pueblo de la Nación y la Defensoría Pública Oficial Federal.

La Justicia fijó plazos y condiciones para la cobertura

El juzgado dispuso una medida cautelar que obliga al PAMI a autorizar la cobertura del 100% del tratamiento en un plazo máximo de cinco días. Además, estableció multas diarias en caso de incumplimiento, con el objetivo de asegurar la provisión efectiva de la terapia.

La resolución se mantendrá vigente hasta que se dicte una sentencia definitiva en la causa. En ese período, el organismo deberá garantizar el acceso sin interrupciones a la medicación y las prácticas indicadas.

La Defensoría intervino tras la falta de respuesta administrativa

El defensor del Pueblo de Villa La Angostura, Sebastián Pablo Baltanás, explicó que la intervención se dio luego de que el afiliado no obtuviera una solución por la vía administrativa. Según detalló, el organismo había ofrecido alternativas que no coincidían con la indicación médica.

Baltanás señaló que “cuando una obra social reemplaza el criterio del médico por decisiones administrativas, se afecta el derecho a la salud”, y remarcó la importancia de la articulación entre organismos para garantizar el acceso a tratamientos. Desde la Defensoría indicaron que continuarán con el seguimiento para verificar que se cumpla lo dispuesto por la Justicia.