El municipio de San Patricio del Chañar elevó un pedido formal a la Dirección Provincial de Vialidad para que se realicen trabajos de reparación en un tramo de la Ruta Provincial 7. La solicitud abarca el sector comprendido entre Picada 1 y Picada 15, donde se detecta un deterioro sostenido de la calzada.

Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana local se informó que la presentación responde a las condiciones actuales del camino, con presencia de baches y sectores que dificultan el tránsito. El planteo fue realizado de manera oficial ante el organismo provincial encargado del mantenimiento de la red vial.

El municipio detalló el estado del tramo y elevó el pedido

El área municipal indicó que el estado de la ruta genera inconvenientes para quienes la utilizan de forma habitual. Se trata de un corredor con circulación constante, tanto de vehículos particulares como vinculados a la actividad productiva de la zona.

En ese marco, se solicitó una intervención que permita recuperar las condiciones de la calzada y mejorar la transitabilidad en ese tramo específico de la Ruta 7. El pedido fue dirigido a la Dirección Provincial de Vialidad, organismo que tiene a su cargo la conservación y mantenimiento de las vías de menor jerarquía en el territorio neuquino. Hasta el momento no se informaron plazos ni detalles sobre posibles trabajos en el lugar.

El tramo mencionado forma parte de una vía estratégica dentro del circuito productivo del Alto Valle y la región de Vaca Muerta, lo que incrementa su uso diario. La solicitud quedó formalizada y se encuentra a la espera de una respuesta por parte del área provincial correspondiente.