El pasado 31 de agosto dos adultos mayores habían sido rescatados en un operativo intenso contrarreloj para poder salvarlos de la hipotermia y la nieve en pleno temporal neuquino.

El operativo fue en el paraje Los Toldos, a unos 100 kilómetros de Zapala, hasta donde llegó una patrulla de la División Brigada Rural de Zapala a verificar el estado de dos crianceros adultos mayores luego del frente de nieve y lluvia que golpeó la zona.

Al llegar, comprobaron que los dos hermanos se encontraban con un delicado cuadro de salud y permanecían incomunicados, por lo que era necesario sacarlos cuanto antes.

El rescate iba a realizarse por vía aérea, sin embargo el fuerte viento de la zona imposibilitó esa alternativa. Se activaron entonces las ambulancias del Hospital de Zapala y personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) para completar el traslado por tierra.

Los policías y rescatistas tuvieron que cargar a los dos adultos mayores en camillas y trasladarlos a pulso durante el trayecto, atravesando nuevamente el terreno de barro y nieve hasta llegar al punto donde aguardaban las ambulancias.

Finalmente, ambos crianceros pudieron ser evacuados y trasladados al Hospital de Zapala, donde permanecieron internados bajo observación médica.

El deterioro que provocó la muerte de Delia

Este jueves, a 10 días del heroico rescate, se conoció la noticia de que Delia, una de las hermanas rescatada, no logró sobreponerse al deterioro y falleció tras todos estos días de internación en Zapala.

Delia Lincanqueo, de 85 años, se encontraba en un delicado estado desde que fue rescatada ya que presentaba un cuadro severo de hipotermia y debilidad general. Su hermano, Albino de 88 años, también había sido rescatado y hospitalizado con ella.

El 31 de agosto ambos habían sido ingresados en la guardia zapalina, pero Delia se encontraba más comprometida.

Tras conocer su deceso, indicaron que los restos de la mujer serán trasladados a Laguna Blanca, dentro del territorio de la Comunidad Mapuche Zapata, donde se encuentra el cementerio de la familia Huanque.

Por otro lado, Albino continúa internado bajo observación médica y siendo cuidado por su familia, a la vez que se despide de su hermana.

Cómo fue su vida y la intervención de la Provincia

Los dos ancianos, originarios del paraje Ñireco, llevaban una vida tradicional de crianceros en el norte neuquino, afrontando fríos, heladas y nevadas que los dejaban aislados del mundo.

Los hermanos pasaron décadas afincados en Los Toldos, un puesto aislado a más de 20 kilómetros de la Ruta 13, atravesando el arroyo Carreri en dirección a Primeros Pinos. Aunque ya no se dedicaban a los animales, nunca habían abandonado su tierra.

En 2022, el Registro Civil de Neuquén los había trasladado hacia una de sus oficinas para tramitarles el DNI a ambos hermanos, bajo un operativo especial.

El gobierno había tomado conocimiento de su situación en agosto de 2022, cuando descubrieron que solo Albino tenía una libreta verde, la cual está fuera de funcionamiento hace 20 años. Por su lado, Delia únicamente tenía partida de nacimiento.

Hace 4 años se les realizó a ambos el nuevo DNI, con el domicilio del lugar que eligieron para vivir, ejerciendo su derecho a la identidad.