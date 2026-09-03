Un equipo de científicos del CONICET, junto con investigadores de otros países, logró determinar con mayor precisión la identidad de Gasparinisaura cincosaltensis, un pequeño dinosaurio herbívoro de unos 80 centímetros de largo que habitó la Patagonia argentina hace aproximadamente 83 millones de años, hacia el final del período Cretácico.

Los restos fueron encontrados en la Formación Anacleto, en las cercanías de Cinco Saltos, en la provincia de Río Negro. El nuevo estudio se concentró especialmente en el cráneo más completo conocido hasta el momento de un ornitópodo no hadrosauriforme del hemisferio sur.

Para analizarlo, los investigadores recurrieron a técnicas de microtomografía computarizada médica. De esta manera pudieron reconstruir digitalmente el cráneo en tres dimensiones sin intervenir ni dañar el fósil y, al mismo tiempo, determinar qué modificaciones había sufrido durante millones de años de enterramiento.

Los resultados permitieron confirmar que Gasparinisaura cincosaltensis pertenece al linaje Elasmaria, dentro de la familia Dryosauridae. El trabajo fue encabezado por Paul-Emile Dieudonné, paleontólogo del CONICET en el Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología (IIPG, CONICET-UNRN), y fue publicado en la revista científica Cretaceous Research.

Un fósil clave para conocer la evolución de estos dinosaurios

El ejemplar analizado es considerado el tercer registro craneal mejor conservado de este grupo a nivel mundial. Su estudio también permitió avanzar sobre un período de casi 72 millones de años de evolución del cráneo de los driosáuridos, aportando información que hasta ahora era escasa.

A partir de estos datos, los investigadores pudieron definir una nueva subfamilia de dinosaurios originarios de Gondwana: los disalotosaurinos. Dentro de este grupo se encuentra Gasparinisaura, junto con especies halladas en distintas partes del antiguo supercontinente.

Entre ellas aparecen Dysalotosaurus lettowvorbecki, descubierto en Tanzania y correspondiente al Jurásico Superior, y Leaellynasaura amicagraphica, encontrado en Australia y perteneciente al Cretácico Medio.

Además, los científicos identificaron nuevos rasgos anatómicos, como una separación entre una de las paredes internas del cerebro y el techo de la caja craneana.

“Este cráneo es excepcionalmente derivado. Presenta una gran cantidad de rasgos nunca antes vistos en ningún otro dinosaurio ornitópodo”, explicó Ariana Paulina-Carabajal, investigadora del CONICET en el Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (INIBIOMA, CONICET-UNCo).

Los grandes ojos de Gasparinisaura eran una característica de los adultos

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fueron los grandes ojos de Gasparinisaura. El estudio confirmó que su tamaño no era consecuencia de que el ejemplar fuera una cría, sino que se trataba de una característica anatómica propia de los individuos adultos.

Según explicó Penélope Cruzado-Caballero, investigadora de la Universidad de La Laguna, en España, el mayor tamaño de los globos oculares habría influido en la forma de los huesos que rodeaban el cerebro durante su desarrollo. Esto habría provocado que algunas estructuras se desplazaran hacia atrás, mientras que los huesos del hocico se elevaran para generar espacio para las grandes órbitas.

Este rasgo también coincide con investigaciones anteriores realizadas sobre Leaellynasaura amicagraphica, que detectaron un área visual del cerebro particularmente desarrollada.

Los científicos creen que esta adaptación pudo haber sido importante para la supervivencia de los disalotosaurinos, un grupo de dinosaurios herbívoros que logró adaptarse a vivir en latitudes elevadas. En esos ambientes debían enfrentar largos períodos de oscuridad durante determinadas épocas del año, hacia el final de la era de los dinosaurios.