Aunque el presente gobierno ha comenzado a solucionar el déficit de viviendas sociales, que la Provincia de Neuquén arrastra desde hace décadas, lo cierto es que aún queda un largo camino por recorrer. Hay infinidad de trabajadores que están anotados desde hace años y no logran que les adjudiquen una casa.

También hay familias que llevan años pagando alquileres y realizando un gran esfuerzo. Pero una diputada del Frente de Izquierda de la provincia de Neuquén quiere que la provincia construya viviendas para personas en situación de calle, muchos de los cuales son considerados "fisuras" (vocablo relativamente nuevo para designar a una persona bajo los efectos de drogas o alcohol, a menudo en situación de calle) que coparon paseos públicos y a los que los vecinos les temen. La diputada no diferencia entre las personas de bien que han caído en situación de calle y los fisuras, generalmente agresivos.

En una entrevista la diputada por el Frente de Izquierda Julieta Ocampo -autora del proyecto- dijo lo siguiente: “Es un proyecto que elaboramos que en realidad es un programa para de solución integral para personas en situación de calle, lo que contempla no es únicamente la construcción de viviendas que es una necesidad claramente importante y urgente en la provincia por la crisis habitacional que existe, sino que también lo que busca es hacer frente a la situación de salud mental, por ejemplo, o de consumo problemático que también atraviesan las personas que hoy existen en situación de calle”.

“La idea es que este proyecto sea tratado y que podamos darle respuesta rápidamente a una problemática que se ve en la provincia y principalmente en la ciudad de Neuquén”, señaló la diputada del partido que conduce Angélica Lagunas.

Ocampo propuso que el Estado construya 600 viviendas destinadas a aportarle una solución habitacional a personas que se encuentran en situación de calle. Para ello, la iniciativa crea un Programa de Solución Integral para Personas en Situación de Calle, instancia que también dispone la implementación de un subsidio para el pago de alquileres mientras el Estado construye las viviendas.



