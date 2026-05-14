Un diputado de la diversidad libertaria en Neuquén presentó un proyecto de ley para aplicar “tolerancia cero” a los ruidos molestos producidos por vehículos, generalmente por el uso de caños de escape libres, adulterados, o sin silenciador; y se abre así una pequeña luz de esperanza para tantos vecinos -especialmente de la capital neuquina- que sufren horrores por los ruidos altos en decibeles, especialmente, de las motos.

El diputado en cuestión es Alberto Bruno (Fuerza Libertaria), y su iniciativa busca “prevenir y controlar la contaminación acústica, con medidas orientadas a resguardar la salud pública, la convivencia urbana y el ambiente”, según se informó.

La contaminación sonora “ha dejado de ser un mero inconveniente de convivencia, para transformarse en un problema crítico de salud pública”, sostuvo el Legislador en los fundamentos de su proyecto, que ingresó este jueves por Mesa de Entrada de la Legislatura provincial.

La propuesta prohíbe la circulación de motocicletas, automóviles y otros vehículos a combustión que posean sistemas de escape modificados, no homologados o que produzcan emisiones sonoras superiores a los límites permitidos por la normativa vigente. También contempla sanciones como multas, retención preventiva de vehículos, secuestro de caños de escape antirreglamentarios e inhabilitación provisoria para circular en casos de reincidencia.

El proyecto establece la colocación de cartelería con la leyenda “Tolerancia cero con ruidos molestos” en accesos a ciudades, rutas provinciales, zonas urbanas de alta circulación y puntos turísticos concurridos. Además, prevé campañas de educación y concientización, y operativos de control periódicos coordinados entre el Ejecutivo provincial, la Policía y municipios adheridos.

Se indica la realidad de que 85% de las infracciones por ruidos molestos corresponden a motocicletas y vehículos de baja cilindrada con escapes modificados, y afirma, a modo de ejemplo, que la aplicación de normativas estrictas “permitió reducir la reincidencia 70%, en otras jurisdicciones”.