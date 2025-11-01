¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 01 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Caravana del "terror"

Cientos de motoqueros festejaron Halloween en el Paseo de la Costa: ruidos molestos y maniobras peligrosas

Disfraces, bengalas, algunos cascos y muchos escapes libres dominaron la noche de brujas en el habitual punto de reunión de la capital neuquina.

Por Lucas Sandoval
Sabado, 01 de noviembre de 2025 a las 10:35
Hicieron sonar sus escapes libres hasta altas horas de la noche.

La celebración de Halloween el 31 de octubre fue la excusa ideal. En redes sociales se convocó a una juntada de motoqueros en Plaza de las Banderas y la caravana se dirigió hasta la zona del estacionamiento en la isla 132 del Paseo de la Costa.

Allí se pudo ver motocicletas de distintas cilindradas, marcas y modelos. Cientos de motoqueros mostraron sus habilidades para hacer acrobacias, muchas de ellas muy peligrosas.

El color también lo dieron las bengalas de humo, los autos modificados y sobre todo los disfraces. En uno de los videos compartidos por redes sociales se lo pudo ver a Spider-Man a bordo de su moto, aunque iba sin casco.

A pesar de esto, el ruido fue el gran protagonista de la noche. Hicieron sonar sus escapes libres durante toda la juntada, dejando nuevamente abierto el debate de hasta dónde puede llegar la diversión cuando se empieza a afectar el descanso de los vecinos de la zona.

