Cientos de motoqueros festejaron Halloween en el Paseo de la Costa: ruidos molestos y maniobras peligrosas

La celebración de Halloween el 31 de octubre fue la excusa ideal. En redes sociales se convocó a una juntada de motoqueros en Plaza de las Banderas y la caravana se dirigió hasta la zona del estacionamiento en la isla 132 del Paseo de la Costa.

Allí se pudo ver motocicletas de distintas cilindradas, marcas y modelos. Cientos de motoqueros mostraron sus habilidades para hacer acrobacias, muchas de ellas muy peligrosas.

El color también lo dieron las bengalas de humo, los autos modificados y sobre todo los disfraces. En uno de los videos compartidos por redes sociales se lo pudo ver a Spider-Man a bordo de su moto, aunque iba sin casco.

A pesar de esto, el ruido fue el gran protagonista de la noche. Hicieron sonar sus escapes libres durante toda la juntada, dejando nuevamente abierto el debate de hasta dónde puede llegar la diversión cuando se empieza a afectar el descanso de los vecinos de la zona.