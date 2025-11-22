Los vecinos del Casco Viejo de Centenario volvieron a denunciar que el descanso se ve afectado por música a volumen elevado, motos con escapes libres y picadas en distintas cuadras del sector. El episodio más reciente ocurrió el sábado 22, cerca de las 3 de la madrugada, cuando un auto estacionado sobre calle Belgrano utilizó un equipo de sonido que hizo vibrar viviendas de la zona.

Las familias afirmaron que llamaron en reiteradas oportunidades a la Comisaría Quinta, desde donde se envió patrullaje. La presencia policial logró disminuir momentáneamente el ruido, pero la situación retornó cuando los móviles se retiraron.

Zonas más afectadas: Belgrano, Intendente Pons y Plaza San Martín

Desde el inicio de la primavera, aumentó la concurrencia nocturna de jóvenes en el Paseo del Canal, el Loteo Nueva Vista (ex Cabezas) y la Plaza San Martín. De acuerdo con los residentes, los problemas se concentran entre los viernes y domingos, con picadas sobre Intendente Pons, incluso frente al edificio municipal.

Los vecinos explicaron que estas situaciones también se repiten en torno a Ruta 7, donde una moto realizó “cortes” de escape a las 4 de la madrugada, pese a la vigencia de la ordenanza de ruidos molestos.

Reclamos al Municipio y pedidos de control

Los habitantes del Casco Viejo aseguraron que elevaron pedidos a distintas áreas de la Municipalidad de Centenario, entre ellas Tránsito y Transporte, para que se refuercen los controles. Solicitan más presencia preventiva y sanciones ante infracciones reiteradas.

Para quienes deben madrugar los fines de semana largo, explicaron, la falta de descanso se vuelve un problema cotidiano.