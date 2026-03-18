El diputado neuquino Matías Martínez (Comunidad) presentó en la Legislatura un proyecto de ley para que cada 3 de abril sea el día del “Día del Héroe Neuquino de Malvinas”. El mismo se conmemoraría en homenaje al soldado Jorge Néstor “Moncho” Águila.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento del legislador Alberto Bruno (Fuerza Libertaria) y detallan que durante la fecha se deberán realizar actividades de recordación, difusión histórica y reflexión sobre la Guerra de Malvinas, especialmente en los establecimientos educativos de la provincia.

Quién fue "Moncho" Águila

Moncho fue conscripto oriundo de Paso Aguerre que falleció durante la segunda jornada del conflicto bélico con Gran Bretaña al formar parte de una misión militar para recuperar las Islas Georgias del Sur, más precisamente las instalaciones de la estación ballenera Grytviken.

Cabe recordar que el 3 de abril de 1982 Águila participó de la recuperación de la estación ballenera Grytviken, acción militar en la cual fue alcanzado por fuego enemigo cuando se trasladaba en un helicóptero Puma hacia la zona del archipiélago.

Martínez sostuvo en sus fundamentos que se trató del primer neuquino en caer durante la Guerra de Malvinas, con tan solo 20 años.