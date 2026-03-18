A los 63 años, el neuquino Rodolfo Morales vivió una experiencia que mezcla deporte, historia personal y memoria colectiva. El atleta de Junín de los Andes participó de la Stanley Marathon, una competencia de 42 kilómetros considerada la más austral del planeta, que se corre en la capital de las Islas Malvinas.

Morales fue el único representante de la provincia del Neuquén entre los diez argentinos que participaron de la competencia. Pero para él no fue una carrera más.

Hace más de cuatro décadas, cuando tenía apenas 18 años, integraba el Ejército Argentino y fue destinado a Río Gallegos durante la guerra de 1982, dentro del denominado Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Volver a Malvinas, aunque fuera para correr, tenía un significado profundo. “Venir a correr a este lugar tan caro para los sentimientos de nuestra Argentina es algo que me llega al alma”, contó en una entrevista en el programa Entretiempo por AM550.

El viaje que empezó por un empujón familiar La idea de viajar hasta las islas no nació de él, sino de sus hijos. Fueron ellos quienes lo motivaron a inscribirse cuando vieron la convocatoria de la carrera. “Esto fue un incentivo de mis hijos. Ellos saben que Malvinas forma parte de mi historia y me empujaron para que viniera”, explicó.

El viaje no fue sencillo. Sin sponsors ni apoyo económico, Morales afrontó el desafío con recursos propios. Recorrió miles de kilómetros por tierra atravesando la Patagonia: salió desde Junín de los Andes, pasó por Comodoro Rivadavia, Piedra Buena y llegó hasta Punta Arenas, desde donde tomó el vuelo hacia las islas.

Durante su estadía, Morales recorrió distintos puntos históricos vinculados a la guerra de 1982.

42 kilómetros en el lugar que marcó su vida

La Stanley Marathon se disputó el 8 de marzo en Puerto Argentino, con un circuito exigente marcado por el viento, el frío y el terreno irregular. Morales tuvo una actuación destacada: terminó sexto en la clasificación general y fue el primer argentino en cruzar la meta.

“Arranqué fuerte y fui haciendo punta un tiempo. Después la carrera se acomodó, pero estoy orgulloso porque fui el primer argentino en llegar”, relató.

La competencia se desarrolló en un circuito de aproximadamente 10 kilómetros que los atletas debieron repetir hasta completar los 42.

Caminar los campos de batalla

Durante su estadía en las islas, Morales aprovechó para recorrer algunos de los lugares históricos vinculados al conflicto de 1982. Visitó posiciones de combate y distintos puntos emblemáticos como Monte Longdon, Dos Hermanas y el cementerio argentino de Darwin. El recorrido, admitió, fue emocionalmente intenso. “Cuando uno pisa Malvinas se siente de todo: tristeza, angustia, recuerdos. Caminar los campos de combate causa mucha impresión”, expresó.

Más allá del resultado deportivo, Morales asegura que la experiencia fue una forma de rendir homenaje. “Esto es Argentina, aunque esté usurpado”, afirmó con convicción.

Al despedirse de la entrevista, también envió un mensaje especial: “Quiero mandar un saludo a todos los excombatientes de Malvinas. Esto es algo muy importante para todos los argentinos”.

Para este neuquino que alguna vez fue parte del Ejército y que décadas después volvió a ese territorio cargado de historia, correr en Malvinas no fue solo una maratón. Fue una forma de cerrar un círculo. Y de hacerlo corriendo con la memoria y el corazón.

La entrevista completa: