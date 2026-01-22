El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa celebró la decisión de Ian Sielecki, embajador argentino en Francia, de pedir que se tape un mapa que reconocía a las Islas Malvinas como británicas. Fue en el marco de una reunión de la Asamblea Nacional de ese país.



“Felicito la postura firme del embajador argentino Ian Sielecki en la defensa de la soberanía nacional sobre nuestras Islas Malvinas. Es una causa irrenunciable que debemos sostener con convicción, en todo momento y en todo lugar”, expresó el mandatario patagónico en una publicación que hizo en su cuenta de X.



Luego de realizar dicho pedido, Sielecki explicó: “Al mandarme a Francia, Javier Milei me dio un mandato claro: potenciar la relación bilateral y defender nuestros intereses. Cualquier argentino de bien hubiese hecho lo mismo”.

