La discusión por la zona fría llega este miércoles a la Cámara de Diputados con un proyecto del gobierno nacional que pretende modificar el régimen de subsidios energéticos. La propuesta limitaría el beneficio del 30 al 50 % en la tarifa de gas y electricidad, recortando la ayuda a millones de usuarios y estableciendo topes de consumo en regiones históricamente alcanzadas por la medida.

En respuesta, diputados nacionales de todas las provincias patagónicas difundieron un mensaje en conjunto en redes sociales para expresar su rechazo. Bajo la consigna “Para los patagónicos, lo que es de la Patagonia”, remarcaron que la reforma profundizaría las desigualdades entre el centro y el sur del país.

Entre los firmantes se destacan los rionegrinos Adriana Serquis y Marcelo Mango (Unión por la Patria), junto a Juan Pablo Luque y José Glinski (Chubut), Andrea Fretes (Tierra del Fuego), Moira Lanesan, Ana María Ianni y Juan Carlos Molina (Santa Cruz), y Pablo Todero (Neuquén).

En el mensaje, los legisladores advirtieron: “El gobierno nacional quiere cambiar la forma en la que impacta la zona fría en la factura de nuestro consumo de gas y electricidad”. También cuestionaron que, con el discurso del equilibrio fiscal, desde 2023 se dolarizaron las tarifas y se avanzó en una quita de subsidios que golpea la economía regional.

Hace más de 100 años que nuestras provincias le dan energía al país para su crecimiento. A cambio, este gobierno insiste en restringir nuestros derechos adquiridos. No estamos dispuestos a seguir siendo solo zona de sacrificio”, remarcaron.

Los representantes patagónicos enfatizaron que la calefacción en el sur no es un lujo, sino una necesidad básica: “Solo un patagónico entiende que con un tope de consumo no hay invierno que se soporte. Nuestros inviernos son muy largos”.

Finalmente, reivindicaron el sentido histórico del régimen: “La zona fría no es un privilegio. Es un derecho ganado gracias al esfuerzo de nuestros pioneros, migrantes, padres y madres que construyeron ciudades, fábricas y trabajo en la Patagonia”.