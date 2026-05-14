El legislador de la Línea Sur, Fabián Pilquinao, solicitó a los representantes rionegrinos en el Congreso y al Parlamento Patagónico que rechacen el proyecto presentado por el gobierno nacional sobre la “readecuación del régimen de subsidios a los consumos residenciales de gas natural en zonas frías”.

El integrante del bloque Vamos con Todos consideró que se trata de una nueva embestida del presidente Javier Milei, en perjuicio de los argentinos y en particular de los patagónicos que habitan la región más fría del país.

Pilquinao recordó que presentó iniciativas en la Legislatura de Río Negro para comunicar al Congreso y al Parlamento Patagónico la necesidad de rechazar el proyecto de ley N.º 0003PE2026, que busca modificar el régimen de zona fría. Este esquema otorga descuentos del 30 al 50 % en la factura de gas natural o envasado para hogares de regiones con bajas temperaturas, incluyendo usuarios de tarifa social, jubilados, pensionados y trabajadores con ingresos menores a cuatro salarios mínimos.

“El descuento del 30% o 50% se aplicaba sobre prácticamente toda la factura, mientras que con esta iniciativa del gobierno lo limita sólo al precio del gas, dejando afuera transporte, distribución e impuestos. Es decir, los aumentos más fuertes van a impactar de manera directa en el bolsillo de los usuarios”, advirtió el legislador.

En ese sentido, instó a los representantes patagónicos a debatir y aprobar proyectos alternativos como la ley ‘Energía con Equidad Social’, presentada por las senadoras Alicia Kirchner y Ana Marks, junto al senador Martín Soria, y la ley de ‘Recuperación de la Soberanía Hidrocarburífera’, impulsada por legisladores de la región para reforzar la prioridad del mercado interno y la inversión provincial.

Finalmente, Pilquinao sostuvo que la iniciativa del presidente Milei, bajo el argumento de la eficiencia y la responsabilidad fiscal, “no hace más que transparentar la grave situación que vivimos todos los argentinos y que se puede resumir como abandono del Estado”.