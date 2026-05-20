En el contexto de los festejos del aniversario de Fernández Oro, integrantes de la Comisión Directiva de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) abordaron al gobernador Alberto Weretilneck para exigir respuestas urgentes frente a la crisis educativa provincial.

Los representantes gremiales denunciaron que los edificios escolares en Fernández Oro y Allen no dan abasto, que las condiciones edilicias son críticas y que la comunidad educativa enfrenta serias dificultades para garantizar la continuidad de las clases. “No nos extorsionen en la paritaria. No cubrimos la canasta básica de alimentos. La ministra no nos recibió y ni siquiera va a la paritaria”, remarcaron.

El reclamo incluyó además un pedido de salario inicial de dos millones de pesos, el mal funcionamiento de la obra social IPROSS y las restricciones de acceso a organismos provinciales, donde, según denunciaron, la Policía impide el ingreso de delegados sindicales.

En ese contexto, Weretilneck reconoció la situación económica:

“Yo comparto que la plata no alcanza, no voy a poner en duda que el nivel de vida que tenemos no alcanza. De ahí a que lo podamos pagar hay una diferencia”, sostuvo el mandatario, defendiendo la propuesta salarial presentada en la última paritaria.

Desde UnTER respondieron que la oferta oficial profundiza el ajuste sobre la docencia y las comunidades educativas. “La educación pública está en emergencia, necesitamos respuestas urgentes”, remarcaron, reclamando salarios acordes al costo de vida, actualización mensual y condiciones de trabajo seguras.