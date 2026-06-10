Un insólito choque ocurrido en pleno centro de la ciudad de Neuquén se volvió viral y llegó a los medios de todo el país. Los protagonistas principales fueron un conductor y un motociclista. En segundo plano, un tercer conductor que, ajeno a todo, se llevó la peor parte.

¿Qué pasó en la esquina de Sarmiento y Manuel Láinez de Neuquén?

Este martes se conoció que lo que había empezado con una simple discusión de tránsito entre un automovilista y un motociclista en la intersección de las calles Sarmiento y Manuel Láinez terminó como un verdadero desastre. Pero más allá del efecto que tuvo la secuencia en las redes sociales, el trasfondo fue todavía más sorprendente.

El conductor de un vehículo particular detuvo su marcha para increpar a un motociclista por una presunta mala maniobra de tránsito. Al parecer, tras el acalorado intercambio, el motociclista le rompió el espejo del conductor.

Enardecido, el conductor del vehículo se bajó por segunda vez para increparlo sin percatarse que no había accionado el freno de mano de manera correcta.

Sin nada que lo contenga, el vehículo comenzó a desplazarse hacia atrás mientras la discusión continuaba. De hecho, como puede verse en las imágenes, el vehículo impactó contra otro automóvil que se encontraba detenido detrás y no tuvo nada que ver en la discusión inicial.

No se reportaron personas heridas

De acuerdo con la información que reprodujo la agencia Noticias Argentinas, el incidente sólo provocó daños materiales en los vehículos involucrados. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

Como en otros ejemplos de "estados alterados", el momento de ira terminó por costarle caro una persona ajena a la discusión de tránsito. Y en las redes sociales muchos señalaron al dueño del automóvil detenido como la verdadera víctima de la situación.