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Radiofonía de luto

Dolor en el Alto Valle: falleció Rolando Juan de Dios, el neuquino que dobló a Clint Eastwood

El actor fue un emblema en los medios de comunicación de la zona, además de prestar su voz para importantes roles del cine.

Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Lunes, 11 de mayo de 2026 a las 12:21
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Se conoció la noticia del fallecimiento del histórico locutor, actor y referente de los medios de comunicación de la zona. Rolando Juan de Dios pasó más de siete décadas trabajando con el doblaje. Se radicó en Neuquén en 1982 y desde entonces se convirtió en una figura emblemática de la radiofonía.

También dejó su huella en el doblaje argentino con trabajos inolvidables junto a grandes nombres de la cultura nacional. Rolando trabajó en emisoras como LU5, LU19 en Cipolletti, LU18 Radio El Valle y LU16 de Villa Regina y en emisoras como Canal 3 de Cutral Co como circuito cerrado y LU 84 Canal 7 de Neuquén a principio de la década de los 60.

Entre sus hitos más recordados, prestó su voz a Clint Eastwood en 1963, cuando el actor apenas comenzaba su carrera, y también interpretó al papá de Mafalda en la versión televisiva de la célebre tira creada por Quino.

Su vínculo con la animación surgió justamente mientras trabajaba como director de voces de la serie. Se destaca que fue el propio Quino quien lo escuchó y eligió para interpetar a su personaje.

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