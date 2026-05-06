El Ministerio de Salud de Neuquén comenzó a implementar una nueva estrategia territorial para que pacientes con enfermedades renales puedan ser evaluados en sus ciudades de origen sin necesidad de viajar a la capital provincial. La iniciativa es encabezada por el equipo de la Unidad de Trasplante Renal del Hospital Castro Rendón y apunta a fortalecer la red pública de salud en el interior de la provincia.

El programa busca descentralizar los estudios de complejidad necesarios para ingresar a lista de espera de trasplante y, al mismo tiempo, mejorar el seguimiento de quienes ya fueron trasplantados.

Hospitales como “unidades centinelas” para detectar casos renales

La estrategia impulsada por el equipo liderado por Matías Melideo contempla fortalecer hospitales de Zapala, Cutral Co, San Martín de los Andes y Chos Malal para convertirlos en “unidades centinelas”. Estos centros tendrán un rol clave en la detección temprana de pacientes que podrían ingresar a lista de espera para un trasplante renal.

“Queremos acercar el equipo de trasplante a los hospitales, permitiendo que el paciente sea evaluado en su lugar de residencia, se realice los estudios allí mismo y logre un ingreso mucho más ágil al sistema nacional”, explicó Melideo.

Profesionales del Castro Rendón recorrerán hospitales del interior para detectar y evaluar pacientes renales - Foto Neuquén Informa

Buscan reducir traslados y acelerar el acceso al trasplante renal

Actualmente, la provincia cuenta con 680 pacientes en diálisis. De ese total, 170 personas se encuentran en etapa de evaluación para determinar si son aptas para ingresar a lista de espera, mientras que otras 124 ya están habilitadas para recibir un órgano.

Ante este escenario, desde Salud provincial señalaron la necesidad de modificar la dinámica de atención para reducir tiempos de espera y evitar traslados frecuentes hacia la ciudad de Neuquén.

Además, el plan incluye la creación de consultorios post-trasplante en cada región para realizar controles y seguimiento de los 170 pacientes trasplantados que viven en el interior neuquino.

El Castro Rendón, pionero en trasplante renal en la Patagonia

El 28 de junio de 2017, el Hospital Castro Rendón realizó el primer trasplante renal de la Patagonia en un hospital público, marcando un hito para el sistema sanitario regional.

Actualmente, el centro cuenta con una Unidad de Trasplante Renal y con la Unidad Hospitalaria de Procuración de Órganos y Tejidos (Uhprot), consolidándose como referencia en la especialidad.

Un trabajo integral con médicos, psicólogos y trabajadores sociales

Desde el ministerio destacaron que el abordaje de las enfermedades renales no se limita únicamente al aspecto médico. El equipo multidisciplinario está integrado por seis médicos, personal de enfermería, administrativos, psicólogos y trabajadores sociales.

El objetivo es acompañar tanto al paciente como a su entorno familiar durante todas las etapas del tratamiento, desde la evaluación inicial hasta el seguimiento posterior al trasplante.