El ingreso de una masa de aire frío de origen polar comenzará a sentirse con fuerza este domingo en gran parte de la provincia de Neuquén. Tras varios días de inestabilidad, el avance del frente frío traerá temperaturas mínimas bajo cero, heladas generalizadas y condiciones propicias para la formación de hielo sobre rutas en las zonas cordilleranas y sectores de alta montaña.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno marcará el inicio de una semana con mañanas muy frías en toda la Patagonia norte. Además, en sectores de cordillera podrían registrarse nevadas y ráfagas intensas. La información, región por región.

Neuquén capital: mañana muy fría y tarde fresca

En la capital neuquina se espera un domingo con cielo parcialmente nublado y temperaturas bajas desde temprano. La mínima rondará los 0°C con sectores suburbanos que podrían registrar algunos grados bajo cero por efecto de las heladas.

Durante la tarde la máxima apenas alcanzaría entre 13°C y 15°C, con viento leve del sudoeste y sensación térmica fría durante gran parte de la jornada.

Zapala: heladas intensas y posible hielo sobre rutas

La localidad de Zapala será una de las zonas más afectadas por el ingreso del aire polar. Allí las mínimas podrían descender hasta los -4°C durante la madrugada y primeras horas del domingo.

Las autoridades recomiendan extrema precaución para circular por rutas de la zona centro de Neuquén debido a la posible formación de hielo, especialmente sobre la Ruta 40 y caminos de altura.

Chos Malal: frío marcado en el norte neuquino

En el norte provincial el aire polar también hará sentir sus efectos con una jornada fría y seca. En Chos Malal se prevén mínimas cercanas a los -2°C y máximas que no superarían los 12°C.

Las heladas matinales serán persistentes y podrían extenderse durante varios días de la próxima semana.

San Martín de los Andes: nevadas y temperaturas bajo cero

En la cordillera neuquina el panorama será plenamente invernal. San Martín de los Andes tendrá temperaturas bajo cero durante la madrugada y probabilidad de nevadas débiles en sectores altos.

También podrían registrarse bancos de niebla y humedad congelada sobre calzadas durante las primeras horas del día.

Villa La Angostura: el aire polar se siente con fuerza

Villa La Angostura tendrá una de las jornadas más frías del fin de semana con mínimas estimadas entre -3°C y -5°C. El ingreso del aire polar favorecerá nevadas en zonas de alta montaña y un marcado descenso térmico.

Desde organismos de seguridad vial recomendaron viajar con extrema precaución en caminos cordilleranos por presencia de hielo y posibles precipitaciones níveas. Se recuerda la obligatoriedad de portación de cadenas, sobre todo si necesitan utilizar los pasos fronterizos.