En el marco del Día Nacional y Mundial para la Prevención del Suicidio, el ministerio de Salud de Neuquén realizará una jornada con intervenciones y actividades en distintos puntos de la provincia.

#SolosNoPodemos es la premisa con la que el ministerio de Salud realizará este jueves para poder difundir mensajes de concientización. Además se recuerda que la línea teléfonica de Salud Mental Te Escucha es: 2995358191.

Además, como parte de las acciones por el Día, se presentará una nueva guía de posvención durante un conversatorio que se realizará el lunes 14 de septiembre y se llevarán adelante diversas actividades.

La importancia de la fecha

El 10 de septiembre es una fecha para recordar la importancia de hablar sobre el suicidio, porque la salida es comunitaria y una forma de hacer la diferencia es ayudar, acompañar, estar informados y actuar a tiempo con empatía.

Es importante saber que se puede recurrir y pedir ayuda tanto en centros de salud, como en hospitales, centros comunitarios, escuelas, clubes, entre otras instituciones; o llamar a la línea telefónica gratuita y confidencial Salud Mental Te Escucha.

En Neuquén la prevención del suicidio y conductas autodestructivas es una línea de trabajo priorizada en el Plan Provincial de Salud, en la que los equipos trabajan regionalmente y con distintas estrategias para su abordaje.

Tanto los suicidios como los intentos de suicidio implican un fenómeno complejo, multicausal, en el que interactúan diversos factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales y ambientales.

A partir de esto los equipos de salud mental comunitaria abordan y adaptan las estrategias y realizan diversas acciones de sensibilización destinadas a los trabajadores de salud, la administración pública y la comunidad.

Las actividades

En Junín de los Andes se realizará una caminata por la prevención del suicidio a las 10, desde el Centro de Día El Refugio. En Chos Malal, por otra parte, se hará un streaming para difundir los consultorios que tiene el hospital sobre salud sexual, donde se abordará también la salud mental (a través del canal de Youtube de la región).

Zapala tendrá su propia caminata naranja a las 10, (desde el Centro de Día Comunitario Aliwen, en calles Laguna Blanca y Chos Malal) y el Hospital Heller hará una actividad de concientización y prevención de suicidio en el ingreso principal.

Posteriormente, el 17 de septiembre se llevará a cabo una charla abierta en el Centro de Salud Progreso de Neuquén capital, de 11 a 12.30, mientras que el 25, de 10 a 14, habrá una actividad comunitaria interdisciplinaria en el Centro de Salud Villa María (Avenida Olascoaga y Dorrego).

Guía de Posvención

El próximo lunes se llevará a cabo el Conversatorio Provincial de Abordaje Integral del Suicidio “Experiencias, desafíos y buenas prácticas para una política de cuidado en comunidad” en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). La actividad es organizada por el Copai y fue declarada de interés provincial por la Legislatura del Neuquén. Como parte de la jornada se presentará la nueva guía de posvención.

El documento tiene como objetivo aportar herramientas conceptuales y prácticas para reducir el impacto socio-comunitario tras la muerte por suicidio y poder hacer un acompañamiento respetuoso, situado y evitar procesos de sobreintervención y revulneración de derechos.

Jornada de sensibilización en Piedra del Águila

Siguiendo con el cronograma, el 23 de septiembre está prevista una jornada de Sensibilización Comunitaria de Prevención y Posvención en Suicidio, organizada por el delegado de la Región del Limay y la secretaría de Desarrollo Social y Humano de la Municipalidad de Piedra del Águila.