La problemática del suicidio vuelve a ocupar un lugar central durante septiembre, considerado el mes de la prevención, y desde Acucades, Asociación Civil Un Camino de Esperanza al Suicida, remarcan la necesidad de hablar sobre un tema que durante mucho tiempo permaneció silenciado. En diálogo con el programa La segunda mañana que se transmite por AM550, Ana Rojas, presidenta de la organización, explicó que el objetivo es sensibilizar, acompañar y enseñar a escuchar frente a situaciones de sufrimiento.

Rojas advirtió que los casos alcanzan a personas de diferentes edades y manifestó especial preocupación por la aparición de situaciones en niños y adolescentes. Según explicó, factores como el bullying, la soledad, la violencia y distintas situaciones de vulnerabilidad pueden generar un profundo sufrimiento. También señaló que la problemática alcanza a jóvenes, adultos y personas mayores, en algunos casos atravesados por la frustración, las dificultades económicas, el aislamiento o la falta de vínculos.

La prevención comienza con la escucha. Desde Acucades remarcan la necesidad de acompañar a quienes atraviesan situaciones de sufrimiento y facilitar el acceso a ayuda profesional.

Durante la entrevista, la presidenta de Acucades puso el foco en la importancia de prestar atención a los cambios de comportamiento y, fundamentalmente, escuchar sin juzgar. “El que tiene idea suicida no se quiere morir, sino que tiene un dolor adentro que no puede sacar y no lo habla”, expresó. En ese sentido, remarcó que no todas las personas están preparadas para intervenir, pero sí pueden acompañar y ayudar a conectar a quien atraviesa una situación de crisis con profesionales y espacios especializados.

Rojas también destacó que existen distintos ámbitos a los que se puede recurrir en busca de asistencia, entre ellos centros de salud, hospitales y servicios vinculados a la salud mental. Desde Acucades, además, cuentan con un teléfono de escucha para brindar acompañamiento. La referente insistió en que muchas veces una conversación, una pregunta a tiempo o simplemente hacerle saber a alguien que no está solo puede convertirse en un primer paso para pedir ayuda.

Septiembre es el mes de la prevención del suicidio y el 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio.

En el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que se conmemora el 10 de septiembre, Acucades realizará una actividad en el monumento, donde entregará cintas y material informativo. Además, el sábado 12 de septiembre llevará adelante su octavo Congreso Nacional de Suicidología en San Patricio del Chañar. Rojas invitó a la comunidad a participar y sumarse a la campaña colocando un globo naranja, símbolo que, según explicó, representa “vida”, “te escuchamos” y “no estás solo”.

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