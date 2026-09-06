Lo que comenzó como un incendio de pastizales terminó convirtiéndose en un operativo de riesgo para los Bomberos Voluntarios de Plottier. Durante la intervención, los efectivos descubrieron que entre los materiales alcanzados por las llamas había varias garrafas que contenían bromuro de metilo, una sustancia identificada como material peligroso y altamente tóxica.

El episodio ocurrió el viernes 4 de septiembre en un predio ubicado sobre calle Candolle al 5000. Hasta allí se dirigieron los móviles 22 y 27 de Bomberos tras recibir un aviso por un incendio de pastizales.

Al llegar, los efectivos constataron que el fuego afectaba pasturas, yuyos, un manto de nylon y restos de plantines de frutillas. Mientras trabajaban para controlar las llamas, el fuego destruyó parte del nylon y dejó al descubierto varios envases de color verde y amarillo.

Uno de ellos ya había estallado. Ante la consulta, los empleados que se encontraban en el lugar no pudieron precisar qué contenían las garrafas, por lo que los bomberos continuaron con las tareas de enfriamiento para evitar que se produjeran nuevas explosiones.

Intoxicados por un material peligroso

Fue durante ese trabajo cuando comenzaron a sentir ardor en los ojos, picazón en las vías respiratorias y molestias en las zonas expuestas del cuerpo.

Una vez que el humo comenzó a disiparse, los efectivos pudieron observar que algunos de los envases tenían la correspondiente identificación de materiales peligrosos. La sustancia estaba rotulada con el número ONU 1581 y correspondía a bromuro de metilo (bromometano, CH3Br), un producto utilizado históricamente como plaguicida y fumigante agrícola.

El estado de salud de los Bomberos

El contacto con la sustancia afectó a dos integrantes de la primera dotación que llegó al lugar. Ambos tuvieron que ser trasladados al Hospital de Plottier, donde recibieron suero, corticoides y un lavaje general de ojos y de las zonas expuestas.

Según informaron desde Bomberos, los efectivos evolucionaron favorablemente y se encuentran fuera de peligro. El viento que había en ese momento también contribuyó a dispersar rápidamente el producto tóxico.

En el operativo participaron además la Dirección de Medio Ambiente y Defensa Civil Municipal, que trabajaron junto a los Bomberos ante la presencia del material peligroso.

El reclamo del cuerpo

Desde Bomberos Voluntarios de Plottier expresaron su preocupación por la situación y cuestionaron que el personal que acudió inicialmente a combatir un incendio de pastizales no hubiera sido advertido sobre la presencia de los envases con material peligroso en el predio.