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Bomberos de Plottier

Fuerte choque en la Ruta 22: tres heridos y una persona tuvo que ser rescatada de un vehículo

Los vehículos involucrados quedaron totalmente destruidos y tres personas resultaron con heridas de distinta consideración.

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Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Domingo, 06 de septiembre de 2026 a las 10:02
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Los bomberos debieron utilizar herramientas para rescatar a uno de los ocupantes.

Un fuerte siniestro vial se registró durante la madrugada de este domingo en Plottier, cuando dos vehículos particulares protagonizaron una colisión sobre la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 1235, en el sector urbano de la ciudad.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:10, cuando un Volkswagen Nivus y un Ford Taunus impactaron de manera semifrontal. Como consecuencia del choque, tres personas resultaron heridas y debieron recibir asistencia.

Tras el aviso, se movilizaron los móviles 19, 26 y 28 de los Bomberos Voluntarios de Plottier. Al arribar al lugar, los equipos de emergencia encontraron a una de las personas atrapada dentro de uno de los vehículos, por lo que fue necesario utilizar herramientas hidráulicas para poder retirarla.

En el operativo también participaron personal del Hospital de Plottier, efectivos de la Policía y agentes de Defensa Civil, quienes trabajaron en conjunto para asistir a los involucrados y asegurar la zona.

Por el momento, no trascendieron mayores detalles sobre el estado de salud de las tres personas lesionadas.

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