Violento enfrentamiento entre bomberos en Vista Alegre: la disputa de fondo por quién debe prestar el servicio

Un incendio en Vista Alegre terminó exponiendo un conflicto que desde hace tiempo enfrenta a dos cuerpos de bomberos voluntarios. Durante la intervención, integrantes de los Bomberos Voluntarios de Centenario se enfrentaron a los golpes con miembros del cuartel de Vista Alegre y, en medio de la tensión, fue destruido un dron utilizado para monitorear el siniestro.

El episodio volvió a poner sobre la mesa una disputa que excede el enfrentamiento ocurrido durante la emergencia: quién tiene a su cargo legal y operativamente la atención de los incendios en Vista Alegre y cuál es la situación institucional del cuerpo de bomberos de esa localidad.

Desde la Federación Neuquina de Bomberos Voluntarios remarcaron que, actualmente, la institución que presta el servicio en Vista Alegre es la Asociación de Bomberos Voluntarios de Centenario, que integra el sistema provincial. En paralelo, señalaron que el cuartel de Vista Alegre todavía se encuentra en un proceso de conformación y adecuación institucional.

El violento cruce durante el incendio

La intervención por el incendio derivó en un enfrentamiento entre integrantes de ambos cuarteles. Según informó la Federación, durante el episodio resultó agredido un integrante del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Centenario y también se produjeron daños en un dron utilizado como herramienta operativa para monitorear el siniestro.

La Federación Neuquina de Bomberos Voluntarios expresó su “más firme repudio” a los hechos y sostuvo que ninguna diferencia entre instituciones puede justificar una agresión durante una emergencia. “Ninguna diferencia institucional, administrativa, operativa o personal puede justificar una agresión”, sostuvo la entidad en un comunicado.

Para la Federación, los recursos y el personal que intervienen en una emergencia deben ser respetados, independientemente de las diferencias que puedan existir entre los distintos actores. “Esta Federación rechaza categóricamente cualquier forma de violencia, intimidación, agresión o daño contra personas o bienes afectados a una emergencia”, señalaron.

La disputa por el servicio en Vista Alegre

Detrás de la pelea existe una discusión que lleva alrededor de un año y que tiene un componente institucional y legal. La Asociación de Bomberos Voluntarios de Vista Alegre está realizando gestiones para constituirse formalmente y poder incorporarse al sistema provincial. Sin embargo, según explicó la Federación, todavía debe completar una serie de requisitos previstos por la normativa y los procedimientos correspondientes.

Por ese motivo, mientras ese proceso no concluya, el servicio de emergencias en la localidad continúa a cargo de los Bomberos Voluntarios de Centenario. “La Asociación de Bomberos Voluntarios de Vista Alegre se encuentra actualmente transitando un proceso de conformación y adecuación institucional”, explicó la Federación.

Y aclaró que, a la fecha, la institución de Vista Alegre “no se encuentra federada ni incorporada operativamente al Sistema Provincial de Bomberos Voluntarios de Neuquén”.

Qué falta para que Vista Alegre tenga su propio cuartel

La Federación reconoció la voluntad de los vecinos de Vista Alegre de contar con un cuerpo propio de bomberos, pero advirtió que la creación de una asociación civil no alcanza por sí sola para comenzar a intervenir en emergencias.

Según detalló, deben cumplirse condiciones vinculadas con la formación y certificación del personal, la disponibilidad de móviles, equipamiento, elementos de protección, seguros, infraestructura y organización operativa.

“La voluntad de servicio y la existencia de una asociación civil, aun siendo pasos fundamentales, no sustituyen las condiciones institucionales, técnicas y operativas necesarias para intervenir con seguridad en una emergencia”, remarcaron.

El objetivo, de acuerdo con la Federación, es que cualquier institución que intervenga en un siniestro pueda hacerlo bajo una estructura coordinada y con personal preparado, para evitar que una disputa institucional termine aumentando los riesgos durante una emergencia.

Centenario continúa a cargo de las intervenciones

Mientras Vista Alegre completa su proceso de incorporación, la Asociación de Bomberos Voluntarios de Centenario continúa atendiendo las emergencias de la localidad. “Mientras dicho proceso no se encuentre concluido, la Asociación de Bomberos Voluntarios de Centenario, institución integrante del sistema provincial, continúa atendiendo e interviniendo en las emergencias de Vista Alegre conforme a la organización operativa vigente”, indicó la Federación.

Ese es uno de los puntos centrales de la disputa: desde Vista Alegre sostienen su intención de prestar el servicio en su propia localidad, mientras que el esquema operativo provincial mantiene a Centenario como el cuartel encargado de responder ante las emergencias.

La situación generó diferencias que, según la Federación, fueron abordadas en distintas instancias de diálogo con representantes de la asociación en formación.

La Federación busca bajar la tensión

La entidad sostuvo que mantuvo reuniones y brindó orientación a los representantes de Vista Alegre sobre los pasos necesarios para avanzar en la incorporación. También informó que mantuvo comunicación con el intendente de Vista Alegre y que respondió institucionalmente a los requerimientos realizados por la Asociación de Bomberos Voluntarios de Centenario.

En ese marco, la Federación manifestó su disposición a funcionar como ámbito de diálogo entre el municipio, la asociación en formación y las instituciones involucradas. La intención, plantearon, es que las diferencias sean canalizadas mediante reuniones formales, documentación y los procedimientos establecidos.

Al mismo tiempo, la Federación indicó que está recabando antecedentes ante organismos provinciales para determinar con precisión el alcance de actuaciones, capacitaciones o eventuales revalidaciones vinculadas con integrantes del cuerpo de Vista Alegre.