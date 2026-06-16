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Obras viales

Durante dos días el tránsito en Avenida Alfonsín estará reducido: cuándo y por qué

Se trata de una intervención que debe realizarse por la obra del Acceso Norte, restringiendo así el tránsito tanto por la mañana como por la tarde.

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Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Martes, 16 de junio de 2026 a las 18:59
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Actualmente en el sector se está construyendo un puente para ingresar a Neuquén.

La Municipalidad de Neuquén informó que este miércoles 17 y jueves 18 de junio se realizarán trabajos vinculados a la ejecución de la obra de Acceso Norte, por lo que habrá circulación reducida sobre la avenida Raúl Alfonsín, a la altura del desvío de calle Jujuy.

Las tareas se desarrollarán entre las 9 y las 12 horas, y de 14:30 a 16 horas. Por esto se solicita a quienes transiten por el sector hacerlo con precaución, respetar la señalización preventiva y atender las indicaciones del personal de tránsito y de obra.

Agregaron que la obra de Acceso Norte constituye una de las intervenciones viales más importantes de la ciudad. Contempla la construcción de un puente elevado y un nuevo distribuidor que permitirá mejorar la conectividad en uno de los principales accesos de Neuquén Capital.

Esto permitirá que se optimice la circulación vehicular y haya mayor seguridad en uno de los sectores de mayor crecimiento urbano.

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