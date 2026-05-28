El Acceso Norte de Neuquén entra en una etapa clave con la construcción de las bases del puente

La fisonomía urbana de Neuquén capital se transforma con el inicio del hormigonado y la colocación de hierro armado en las fundaciones del nuevo Acceso Norte, una infraestructura vial estratégica diseñada para dar fluidez definitiva al tránsito.

Las cuadrillas operativas ya avanzan en la consolidación de las bases y pilotes que sostendrán el puente elevado en Y que conectará la avenida Alfonsín con los sectores oeste y centro. Este desarrollo estructural ya superó la etapa de excavaciones y se ejecuta a ritmo sostenido para transformar la movilidad diaria de miles de vecinos.

“Es una de las obras más importantes para este año dentro del Plan Capital neuquino que lleva adelante el intendente de la ciudad, Mariano Gaido. Estamos muy contentos por los avances”, afirmó el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola. El funcionario destacó que la intervención forma parte de una planificación integral orientada a resolver nudos viales críticos y garantizar un tránsito seguro y ordenado.

La obra civil del Acceso Norte se organiza en un punto neurálgico de la conectividad que vincula de manera directa el ingreso a la ciudad. “Estamos con todo lo que son bases, las fundaciones de lo que son los apoyos del puente en Y”.

Explicó que en el ingreso por calle Raúl Alfonsín (Ruta 7), el Acceso se bifurcará hacia calle Jujuy y hacia la Diagonal 9 de Julio, por arriba: “Por eso estamos haciendo todas estas bases donde después van a ir apoyadas las vigas que van a permitir armar ese puente en Y”, detalló el secretario.

El diseño técnico contempla la construcción de dos puentes elevados que modificarán la dinámica de circulación de los automovilistas que ingresan cotidianamente a la ciudad desde el sector norte, estableciendo un sentido único norte-sur para estos accesos particulares.

“Son dos puentes elevados que, viniendo desde el nodo vial, vamos a tener dos carriles de circulación hacia calle Jujuy y hacia el oeste, y dos carriles de circulación hacia 9 de Julio, y van a ser solo sentido norte-sur esos accesos”, precisó.

Esta elevación de la calzada principal modificará de manera positiva las arterias vinculadas del casco urbano, optimizando los tiempos de viaje: “Permitirá que la calle Salta desde Antártida Argentina hacia arriba sea toda circulación hacia el norte”.

Nicola añadió que “además de eso, tenemos un retome subiendo por Salta, o sea, pasamos primero por abajo para salir hacia el nodo vial y tenemos también un retome hacia calle Jujuy viniendo desde Salta”.

Al mismo tiempo, confirmó el volumen de empleo generado por este frente de trabajo en la meseta con equipos simultáneos que llegan a superar los 70 operarios.

Alejandro Nicola, secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano.

El proyecto del Acceso Norte demanda una inversión económica del orden de los $17.000 millones y la previsión oficial apunta a que la estructura esté completamente operativa antes de que concluya el año en curso.

Las tareas actuales se concentran de manera específica en la consolidación de los componentes de hormigón que sostendrán las estructuras de los puentes elevados. Las terminaciones del sector incluirán la instalación de veredas peatonales, señalización vial y un moderno sistema de iluminación led.

El proceso constructivo combina la preparación en el lugar con el ensamblaje de piezas prefabricadas, optimizando el uso de los recursos en el sector de trabajo donde se despliegan maquinarias pesadas.

“Básicamente lo que tenemos es fundación de hormigón. Después acá tenemos algunos apoyos que se van generando porque en paralelo se fabrican las vigas que vienen apoyadas entre apoyos y después arriba de la viga se hace la losa de rodamiento para la circulación vehicular, pero lo que vemos aquello son lo que van a ser las columnas. Lo que vamos a ver cuando circule quien salga de la ciudad va a ver esas columnas y arriba están los apoyos de las vigas y bueno, todo el puente armado. Es la base con la que se arma el puente”, explicó Nicola.

En las proximidades de esta intervención vial se lleva adelante de manera simultánea otro megaproyecto que complementará los servicios de la zona, consistente en un estacionamiento subterráneo de 3 pisos y un polo gastronómico sobre el nivel cero.

Nicola aclaró que las tareas de esta segunda obra progresan en sus propias etapas, habiendo concluido las excavaciones y el ajuste de su proyecto ejecutivo, con un plazo de ejecución pautado en 24 meses.

Al respecto, indicó que “la empresa está avanzando con distintas etapas, también finalizó las excavaciones y estaba terminando el proyecto ejecutivo, o sea, el ajuste del proyecto ejecutivo de todas las funcionalidades que va a tener ese paseo gastronómico que contempla tres pisos subterráneos de estacionamientos y sobre el nivel cero un desarrollo gastronómico de restaurantes y un polo gastronómico, como bien decía, para que el neuquino disfrute y visite también toda esa zona”.

Los desvíos vehiculares dispuestos en el sector permiten que las obras avancen de manera independiente y libre en sus respectivas áreas, garantizando la fluidez y minimizando los inconvenientes para los automovilistas.