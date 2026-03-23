La región tendrá una presencia muy relevante este martes, cuando los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Río Negro, Alberto Weretilneck, concreten su presencia y sus planteamientos en la reunión de CERAWeek, en Houston, Texas, una cumbre político-empresarial absolutamente inédita por las circunstancias bélicas que marcan su contexto.

Así fue anticipado por el presidente de CERAWeek, y vicepresidente de S&P Global, Daniel Yergin, cuando indicó, en estos días, que “el mundo se enfrenta a la mayor interrupción de la producción petrolera de la historia, así como a una conmoción sin precedentes en los mercados mundiales del gas. La pregunta clave para los mercados energéticos globales ahora es cuánto durará esta guerra explosiva”.

Nunca antes Sudamérica había sido tan importante en el escenario mundial respecto de la producción de hidrocarburos, y esto es así ahora, no solo por lo que sucede en Medio Oriente, sino porque, en simultáneo, se acrecienta la importancia de la gran producción, a punto de ser posible de exportar, de gas y petróleo en Vaca Muerta, en Neuquén.

La exposición de los gobernadores de Neuquén y Río Negro enfatizará esta circunstancia. Ambas provincias son complementarias en el enorme paso exportador que se dará antes de 2030, con la salida al mar del gas producido en Neuquén: Vaca Muerta aportará el combustible, y Río Negro posibilitará su embarque, uniéndose estos distritos con la nueva red de ductos, ya en avanzada construcción.

El gobierno nacional acompañará en el mismo eje de la disertación que se espera de los gobernadores patagónicos: estará presente a través del secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, en el panel que evidenciará el notable posicionamiento de Latinoamérica en el primer plano energético global.