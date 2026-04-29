Un hombre fue demorado este martes por la mañana en el oeste de la ciudad de Neuquén, luego de ser sorprendido dentro de una casa a la que habría ingresado con intenciones de robo. El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Comisaría 3° tras un alerta emitido por el Centro de Operaciones Policiales (COP).

Alarma y monitoreo: la clave para detectar el ingreso

El hecho se registró alrededor de las 10:00 en una vivienda ubicada sobre la calle Novella, cuando se activó una alarma de seguridad privada. A partir del monitoreo de las cámaras de esa zona del Oeste neuquino, se detectó la presencia de un individuo dentro de una vivienda, lo que motivó la rápida intervención de la Policía de Neuquén.

Al llegar al lugar, los efectivos observaron al sospechoso en el interior de la propiedad. Al notar la presencia de los uniformados, el hombre intentó escapar, pero fue interceptado a pocos metros y reducido sin que se registraran incidentes mayores.

Cómo habría ingresado a la vivienda

Según las primeras averiguaciones, el hombre habría accedido al domicilio sin ejercer violencia. La principal hipótesis indica que aprovechó que las llaves se encontraban en una ventana para ingresar sin forzar accesos. Minutos después del procedimiento, la propietaria de la vivienda se hizo presente en el lugar y confirmó esa situación ante los efectivos.

Sospechoso, a disposición de la Justicia

El sospechoso fue trasladado a la comisaría y quedó a disposición de la Fiscalía interviniente en el marco de una causa por tentativa de hurto. La investigación continuará para determinar las circunstancias del hecho y posibles antecedentes del implicado.