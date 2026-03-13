El Parque Nacional Lanín informó sobre dos rescates realizados este jueves en la zona sur del área protegida, con la intervención de una cuadrilla de seis rescatistas del ICE Sur. Ambos operativos se llevaron adelante en senderos muy transitados por visitantes y requirieron el trabajo coordinado del equipo para asistir y evacuar a las personas accidentadas.

Una mujer se golpeó la cabeza

El primer operativo ocurrió en el sector del Cerro Colorado, cuando una mujer de 60 años, oriunda de Buenos Aires, sufrió una caída que le provocó un golpe en la cabeza mientras realizaba la caminata. Un guía de montaña dio aviso a la radioestación del parque, lo que permitió que los rescatistas recorrieran unos tres kilómetros hasta llegar al lugar.

Según informaron las autoridades, evaluaron a la víctima, la inmovilizaron y la aseguraron en un plano rígido dentro de una camilla canasto. Debido a la pendiente del terreno, el primer tramo del descenso se realizó con arnés y cuerda para garantizar un traslado seguro.

El tobillo de un ciclista

El segundo rescate se desarrolló en el camino al Mirador Bandurrias, donde un ciclista sufrió una caída que le provocó una lesión en el tobillo derecho. El equipo de rescate realizó la atención inicial en el lugar, inmovilizó la pierna con una férula y organizó el descenso utilizando una camilla Kong y un chaleco de extricación para mantener estable al paciente durante el traslado.

En ambos casos, una vez finalizada la evacuación, las personas fueron entregadas al personal del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN), que las trasladó al Hospital Ramón Carrillo para su evaluación médica.

Desde el Parque Nacional Lanín recordaron: