Este lunes la Universidad Nacional del Comahue comunicó la triste noticia del fallecimiento de una ex vicerrectora, docente e investigadora del establecimiento. Se trata de Adriana Caballero, quien tomó el cargo de vicerrectora desde 2018 hasta 2022.

Las autoridades de la UNCo, encabezadas por la rectora Beatriz Gentile y el vicerrector Paúl Osovnikar, lamentaron profundamente su fallecimiento, siendo una persona tan importante para la defensa de la universidad pública. Adriana falleció en Tres Lomas, Buenos Aires, su ciudad natal, a los 70 años.

"La comunidad de la UNCo la va a recordar siempre por su inteligencia, se valentía, su honestidad y por el amor que le brindó a esta institución, que será siempre su casa", manifestaron.

La formación académica y legado de Caballero

En el comunicado destacaron que desde muy temprano en su carrera profesional se abocó a la producción de conocimiento. Conocimientos que luego transfirió con la misma dedicación a la formación de sus alumnos de grado y a sus tesistas y becarios de posgrado. Además transfirió esos conocimientos al medio particularmente a los productores vitivinícolas del Alto Valle.

A partir del equipo de investigación que dirigió formó grandes aprendices, que continúan con su producción científica y académica, siendo un recurso valioso para la UNCo.

Adriana fue Profesora Titular de la Universidad Nacional del Comahue y actualmente se desempeñaba como Profesora Consulta. Fue Consejera Directiva y Superior, Directora del Departamento de Química, Vicedecana de la Facultad de Ingeniería, Directora del Asentamiento Universitario de Villa Regina y posteriormente la primera Decana de la Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos.

También fue Vicerrectora de la Universidad Nacional del Comahue durante el periodo 2018-2022, en la gestión que encabezó Gustavo Crisafulli.

Uno de los motores de su vida académica fue su compromiso con la formación de los más jóvenes, lo que la llevó a ser una de las principales impulsoras del recientemente creado Doctorado en Ciencia y Tecnología Agroalimentaria y Ambiental, formando parte su comité académico.