La Municipalidad de Neuquén y la Universidad Nacional del Comahue (UNCO) firmaron un acuerdo para llevar adelante obras y mejoras en el campus universitario, que incluyen pavimentación y cordón cuneta en calles internas, trabajos en el gimnasio y la incorporación de una cámara de frío para el comedor estudiantil.

Durante la firma del convenio, el intendente de Neuquén Mariano Gaido, destacó la importancia de la casa de estudios para la ciudad. “La Universidad del Comahue es el corazón de la ciudad de Neuquén. Para nosotros es un orgullo acompañarla y también una responsabilidad”, afirmó.

El jefe comunal también adelantó que el municipio continúa trabajando en nuevos proyectos conjuntos con la universidad. En ese sentido, indicó que se está finalizando el proyecto para la construcción de nuevas aulas, una obra a la que el Ejecutivo municipal ya se había comprometido.

“Vamos a seguir trabajando con la universidad en distintas iniciativas porque la UNCO es nuestra responsabilidad y además orgullo neuquino y de la República Argentina”, agregó Gaido.

En cuanto al acuerdo firmado, explicó que contempla asfalto y cordón cuneta en calles internas del campus, mejoras en el polideportivo y la incorporación de equipamiento para el comedor universitario, que incluirá una cámara de frío para optimizar la conservación de alimentos.

Por su parte, la jefa de Gabinete municipal, María Pasqualini, reafirmó el acompañamiento del municipio a la universidad pública. “La Municipalidad continúa acompañando a nuestra universidad con mejoras en las calles de ingreso, pavimentación, trabajos en el gimnasio donde los estudiantes realizan actividades deportivas y la incorporación de una cámara de frío para el comedor”, señaló.

Pasqualini también explicó que el nuevo equipamiento permitirá mejorar la conservación de alimentos y fortalecer el trabajo conjunto con la Facultad de Agronomía, ya que parte de su producción podrá destinarse al comedor universitario.

En tanto, la rectora de la UNCo, Beatriz Gentile, valoró el trabajo articulado entre ambas instituciones y destacó el acompañamiento municipal. “Hubo un cambio en la manera de pensar a la universidad, que pasó de ser vista como un problema a entenderse como una oportunidad para potenciar el desarrollo de la región”, expresó.

Gentile también subrayó el contexto complejo que atraviesa el sistema universitario. “Estamos viviendo un momento difícil por el desfinanciamiento nacional, por eso es muy importante que el municipio esté presente y acompañe con obras y mejoras para la comunidad universitaria”, concluyó.

Las obras forman parte de una agenda de trabajo conjunto entre el municipio y la universidad, orientada a mejorar la infraestructura del campus y las condiciones para estudiantes, docentes y trabajadores de la institución.