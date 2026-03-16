La Patagonia podría convertirse en uno de los nuevos centros académicos del cannabis en Argentina. La Universidad Nacional del Comahue y el INTA comenzaron a diseñar una maestría especializada en cultivo y aplicaciones en salud del cannabis, una propuesta que busca formar profesionales en un sector que crece rápido y que mezcla ciencia, producción y medicina.

La idea empezó a tomar forma en una reunión realizada en la sede regional del INTA en la Patagonia. Allí se sentaron autoridades universitarias, decanos y responsables de posgrado para empezar a delinear un programa académico que no se quede solo en la teoría, sino que también aborde el cultivo, la calidad del producto y sus aplicaciones sanitarias.

Según explicaron desde el organismo tecnológico, la propuesta tendrá un enfoque amplio. No se tratará solamente de estudiar la planta, sino de cruzar conocimientos de agronomía, medicina, farmacia, veterinaria y ciencias aplicadas. En otras palabras, un posgrado pensado para entender el cannabis desde la tierra hasta el laboratorio.

El proyecto llega en un momento particular. En los últimos años, el cannabis medicinal dejó de ser un tema marginal para pasar al centro de la agenda científica y productiva. Con la ley nacional que regula la producción y la investigación, el sector empezó a ordenar reglas y a abrir oportunidades para nuevas inversiones y desarrollos tecnológicos.

Mientras tanto, varias universidades del país ya comenzaron a ofrecer diplomaturas y cursos vinculados al cannabis medicinal, aunque la iniciativa que impulsan el Comahue y el INTA apunta a algo más ambicioso: una formación de posgrado con mayor profundidad técnica y científica.

La propuesta busca formar especialistas en producción, investigación y usos medicinales del cannabis.

Si los trámites administrativos avanzan como esperan los impulsores del proyecto, la maestría podría formalizarse hacia octubre de este año y comenzar a dictarse en 2027. La apuesta es clara: formar profesionales capaces de moverse en un terreno donde la agricultura, la salud y la industria empiezan a cruzarse cada vez con más fuerza.