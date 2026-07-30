El Consejo Provincial de Educación (CPE), mediante el Equipo de Actualización Académica de la Coordinación de Niveles y Modalidades, informó que se encuentra abierta la inscripción para el ciclo formativo “La convivencia escolar en tiempos complejos y entornos digitales”.

La propuesta da continuidad a los trayectos de formación desarrollados durante 2024 y 2025 y está orientada a analizar los vínculos y el impacto de la cultura digital en las infancias de los niveles Inicial, Primario y de la modalidad Especial en toda la provincia.

La capacitación se dictará en modalidad virtual combinada, con encuentros sincrónicos y actividades asincrónicas a través del Campus Virtual de Neuquén. El inicio está previsto para el jueves 13 de agosto.

Continuidad pedagógica y abordaje de la complejidad

El ciclo formativo fue diseñado a partir de un diagnóstico elaborado de manera conjunta con los equipos de supervisión y conducción de las escuelas de la provincia.

Desde el equipo pedagógico indicaron que las relaciones entre las infancias están fuertemente mediadas por las pantallas, lo que repercute directamente en los vínculos dentro de la escuela, modifica las dinámicas de juego durante los recreos y transforma la relación cotidiana entre las familias y las instituciones.

Ejes de la propuesta

El trayecto estará organizado en torno a tres ejes principales. El primero es Vínculo Escuela-Familia y Comunicación, que propone revisar y redefinir los acuerdos de comunicación con las familias, modificados por la inmediatez digital posterior a la pandemia, promoviendo relaciones basadas en la corresponsabilidad y el respeto mutuo.

El segundo eje, Identidad y Cuidados en la Era Digital, apunta a brindar herramientas conceptuales para abordar de manera crítica temas como la huella digital, los riesgos en línea —entre ellos el grooming—, el ciberbullying y las situaciones de hostigamiento o exclusión en grupos de mensajería desde edades tempranas.

Por último, Ciudadanía Digital y Autoridad Pedagógica busca fomentar hábitos saludables en el uso de la tecnología, fortaleciendo el rol de docentes y equipos directivos como mediadores de los procesos de aprendizaje y priorizando el acompañamiento y la autonomía de los estudiantes por sobre la prohibición del uso de dispositivos en el ámbito escolar.

Encuentros y especialistas

La formación comprenderá seis encuentros virtuales sincrónicos que combinarán exposiciones teóricas, talleres prácticos en salas de Zoom y espacios plenarios de intercambio.

El cronograma comenzará el 13 de agosto con Isabelino Siede, quien desarrollará la temática “Desafíos de la educación ciudadana escolar en contexto de creciente virtualidad” .

El 27 de agosto será el turno de Gabriela Torres con “Las transformaciones de la sociedad de consumo al consumo digital y las estrategias de cuidado en la escuela” .

El 10 de septiembre, Viviana Minzi presentará “Entre rondas y redes. Avatares del cotidiano escolar en tiempos tecnoculturales” .

Luego, el 24 de septiembre, Mariana Maggio expondrá sobre “La educación poderosa hoy” .

El 8 de octubre, Lucía Fainboim ofrecerá la charla “Educar en tiempos de pantallas: conflictos, cuidado y convivencia digital” .

Finalmente, el 22 de octubre, Daniel Brailovsky cerrará el ciclo con una exposición titulada “La mirada sobre las infancias y la tecnología en los tiempos actuales”.

La capacitación acredita un total de 43 horas reloj, distribuidas en 21 horas presenciales sincrónicas, 12 horas asincrónicas en el campus virtual y 10 horas destinadas al Trabajo Final Integrador.

Está dirigida exclusivamente a equipos de gobierno escolar —directores y vicedirectores— de los niveles Inicial, Primario y de la modalidad Especial, además de integrantes del EAOPIE, equipos de apoyo de escuelas especiales, supervisores y equipos técnicos jurisdiccionales de la provincia del Neuquén que se encuentren en funciones.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el martes 11 de agosto mediante el formulario en línea: https://forms.gle/ruFPtGNAdwhwdKWY6. Las consultas pueden realizarse al Equipo de Actualización Académica del CPE a través del correo electrónico: actualizacion.academica.nqn@gmail.com.