Soledad Martínez: "Neuquén priorizó la educación y hoy lidera la inversión por alumno en todo el país"

Neuquén volvió a quedar en lo más alto del país, esta vez por una de las políticas públicas que el Gobierno provincial considera estratégica. Un informe elaborado por especialistas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) reveló que la provincia encabeza el ranking nacional de inversión educativa, con una asignación cercana a los 6 millones de pesos por estudiante durante 2024.

Los datos, construidos a partir de estadísticas oficiales de la Secretaría de Educación de la Nación, posicionan a Neuquén como la jurisdicción que más recursos destina al sistema educativo argentino, en un contexto en el que el propio estudio advierte una fuerte caída de la inversión nacional en el sector.

La ministra de Educación, Soledad Martínez, celebró el resultado y sostuvo que el informe "aporta a la discusión del modelo de gestión que está llevando adelante el gobernador Rolando Figueroa".

"El mismo informe da cuenta de una caída cercana al 47 o 48 por ciento de la inversión nacional en educación, versus la realidad que vivimos en la provincia del Neuquén", afirmó durante una entrevista en el programa Entretiempo, por AM550.

Martínez destacó que el liderazgo de Neuquén no responde únicamente a la obra pública escolar, sino a una estrategia integral de fortalecimiento del sistema educativo.

"La inversión no se limita a construir escuelas"

Martínez destacó que el liderazgo de Neuquén no responde únicamente a la obra pública escolar, sino a una estrategia integral de fortalecimiento del sistema educativo. "La inversión en educación no solamente se materializa en nuevos metros cuadrados de escuelas, que posiblemente sea lo más visible, sino también en mejores salarios docentes, inversión en equipamiento, crecimiento de las partidas de refrigerio y comedor y en la creación de partidas que acompañan los procesos pedagógicos dentro de las escuelas", explicó.

El informe indica que la Provincia de Neuquén encabeza el ranking nacional de inversión educativa, con una asignación cercana a los 6 millones de pesos por estudiante durante 2024.

La ministra agregó que incluso existen políticas que todavía no aparecen reflejadas en el estudio de la UBA y que comenzarán a tener impacto durante este año. Entre ellas mencionó el programa de reducción de la brecha digital, que contempla la entrega de equipamiento tecnológico durante julio y agosto, además de la inversión destinada a capacitación y formación docente.

"La mirada más completa de lo que ocurre en el sistema educativo nos da todavía mejores datos que los que refleja el informe", aseguró.

Para Martínez “esta inversión histórica se traduce en acciones concretas que garantizan el funcionamiento diario y el desarrollo socioeducativo regional".

Un reconocimiento externo

Para Martínez, uno de los aspectos más valiosos del trabajo elaborado por la UBA es su independencia. "Es muy importante que una institución absolutamente externa a la realidad de la provincia y a cualquier subjetividad dé cuenta de un dato que ya no puede discutirse", sostuvo.

El estudio también pone de relieve que Neuquén posee actualmente el salario docente más alto del país. De acuerdo con el relevamiento, un maestro de primaria con diez años de antigüedad percibe una remuneración bruta un 142% superior a la de la provincia con el sueldo más bajo para ese mismo cargo.

Además, la provincia continúa financiando con recursos propios el componente del Incentivo Docente que dejó de enviar el Gobierno nacional.

El estudio también pone de relieve que Neuquén posee actualmente el salario docente más alto del país. De acuerdo con el relevamiento, un maestro de primaria con diez años de antigüedad percibe una remuneración bruta un 142% superior a la de la provincia con el sueldo más bajo para ese mismo cargo.

Becas Gregorio Álvarez, otra inversión que no figura en el ranking

La ministra también destacó que el informe no contempla uno de los programas educativos más importantes impulsados por la actual gestión: las Becas Gregorio Álvarez. "Las becas tampoco forman parte de esa cuantificación porque esos estudios utilizan indicadores presupuestarios comparables entre provincias", explicó.

Sin embargo, subrayó que representan una inversión "muy importante y muy significativa", que este año alcanza a más de 20.000 estudiantes neuquinos y constituye una herramienta clave para garantizar la permanencia y el egreso escolar.

"Sumarle las Becas Gregorio Álvarez a los datos del informe enriquece mucho la lectura, porque forman parte del conjunto de decisiones que hoy nos permiten sostener la decisión del gobernador Rolando Figueroa de priorizar la educación como una política central de gobierno", afirmó.

El rubro educativo mostró que insume el 42% del total general del presupuesto provincial.

Una política que también se refleja en infraestructura

El reconocimiento de la UBA coincide con un proceso de fuerte inversión provincial en infraestructura escolar. Durante el primer año y medio de gestión, el Gobierno neuquino reactivó y finalizó con fondos propios obras que habían quedado paralizadas tras la interrupción del financiamiento nacional. A ello se sumaron ampliaciones y nuevos edificios para casi 80 establecimientos educativos, además de mejoras en patios, techos y servicios básicos.

El plan de infraestructura continúa en expansión con proyectos que superan los 400.000 millones de pesos destinados a nuevas escuelas en distintas regiones de la provincia.

Con este escenario, el informe de la UBA ubica a Neuquén como el modelo de mayor inversión educativa del país, mientras el Gobierno provincial sostiene que esa decisión presupuestaria busca transformar los recursos de la provincia en más oportunidades para estudiantes y docentes.