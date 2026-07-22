Tras un intensivo análisis del crecimiento demográfico de las localidades de la región Confluencia, el Consejo Provincial de Educación (CPE) actualizó los criterios que establecen los radios escolares para las escuelas de Educación Técnica (EPET).

La medida administrativa que tendrá impacto en la distribución de las matrículas en estas escuelas que actualmente albergan a casi 12.000 estudiantes, se realiza de cara a la inscripción de aspirantes a primer año del ciclo lectivo 2027. La modificación atiende además al crecimiento de la matrícula, por lo que los equipos plantearon un mapa de inscripciones dinámico, justo y acorde a las opciones de movilidad y la capacidad edilicia de las instituciones.

El encuentro destinado al trabajo de revisión de los mapas de radios escolares, que son un criterio ordenador a partir del que se prioriza la matriculación y asignación de vacantes, estuvo a cargo de la dirección provincial de Educación Técnica y CERET, conjuntamente con los equipos supervisivos de la modalidad.

El objetivo planteado fue reordenar la cobertura geográfica de los establecimientos a partir del análisis del impacto de las nuevas infraestructuras escolares y dado el inminente traslado de instituciones a sus edificios propios, en un contexto histórico de construcción de escuelas en toda la provincia.

El Gobierno provincial se encuentra ejecutando importantes obras en 13 escuelas técnicas de Añelo, Rincón de los Sauces, Plottier, San Patricio del Chañar, Neuquén, Villa la Angostura y Centenario, que se suman a las ampliaciones de espacios pedagógicos en otras de la ciudad capital, Zapala, Plottier y San Martín de los Andes.

La mesa técnica analizó la situación de la EPET 29 de Centenario, ya que la proyección de su edificio propio demandará un rediseño de su radio escolar para acompañar el nuevo emplazamiento; de la número 27 ubicada en zona Este de la ciudad capital cuyo radio se adecuará de forma definitiva en torno a la localización del establecimiento ubicado en la intersección de las calles Eugenio Perticone y Río Uruguay, donde funciona actualmente. Hicieron lo propio también con la número 25 de Plottier, cuya comunidad educativa comenzará en breve a habitar el nuevo espacio de calle Candolle en el barrio loteo Caminos Del Sol, lo que conlleva un cambio estratégico e inmediato de su radio escolar.

La directora provincial de Educación Técnica y CERET, Angélica Correa, enfatizó la trascendencia de este primer encuentro con supervisión: “Poner en valor estas reuniones sistemáticas nos permite anticiparnos, ordenar la planificación territorial y asegurar que la inversión en infraestructura escolar propia se traduzca de forma directa en un acceso equitativo, cómodo y transparente para cada ingresante neuquino”.

Inscripciones y organización del ciclo lectivo 2027





Con espacios de encuentro y un plan de acción territorial, desde la dirección provincial de la modalidad se coordinan propuestas integrales para acompañar a estudiantes y familias.

En este sentido informaron que la matriculación de las y los ingresantes a primer año está prevista desde el 5 al 30 de octubre de 2026, por Resolución número 1980/2025 del CPE; y que ya se encuentran trabajando en la articulación directa con nivel Primario para que desde cada distrito se acompañe oportunamente en la transición al Secundario. Se prevé la articulación interinstitucional para garantizar que las familias conozcan las fechas de inscripción, metodología administrativa y documentación requerida.

En tanto que con el grupo de estudiantes avanzados de escuelas técnicas -de cuarto año- que deben elegir la orientación, la labor se desarrolla desplegando estrategias que tienen en cuenta tanto la especificidad del nivel como los intereses personales y las proyecciones de futuro de las juventudes neuquinas.

Para dar continuidad al trabajo realizado junto a los equipos supervisivos, éstos realizarán un informe que contempla no sólo la capacidad matricular de cada escuela sino también la ubicación de los nuevos edificios en relación con los recorridos de transporte público disponibles.





