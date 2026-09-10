El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa; y el intendente de la ciudad capital, Mariano Gaido; encabezaron durante la mañana de este jueves 10, una recorrida por un sector donde se desarrollarán 1.700 lotes con servicios públicos para que las familias puedan acceder al sueño de una vivienda propia.

Comenzaron a realizar trabajos hace un mes en lo que tiene que ver con movimiento de suelos y se estima que las soluciones habitacionales estén terminadas en marzo del año que viene.

Gonzalo Peralta, coordinador del Ministerio de Infraestructura, expresó: “Estamos en el desarrollo de un nuevo loteo que trabajamos desde la provincia junto al municipio y el IMUH, dando respuesta a más de 1.700 terrenos donde no solo prevemos la solución del loteo, sino que se piensa a partir de los créditos hipotecarios no bancarios que lanzamos”.

El presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat, Marco Zapata manifestó: “Este es un trabajo conjunto que estamos haciendo para 1.700 unidades habitacionales con una inversión que supera los $17.000 millones”.

Agregó que “estamos sobre la última de las manzanas del primero de los loteos que era un basurero, hoy hay movimiento de suelos para realizar lotes con todos los servicios: luz, agua, cloacas, gas y cordones cuneta”.

“Esta es la primera etapa, es un movimiento de suelo que se trabaja en diferentes sectores dentro de la urbanización”, detalló Zapata y comentó que “son dos tipos de viviendas, por un lado unifamiliares con lotes mínimos de 160 metros cuadrados, y por el otro viviendas multifamiliares”.

Por su parte, el intendente Mariano Gaido manifestó: “Estamos muy orgullosos de lanzar el programa de 1.700 soluciones habitacionales en continuidad de lo que veníamos realizando, ya entregamos 6.000 lotes con servicios en la capital que más crece en el país y que recibe 96 personas por día”.

Finalmente, el gobernador Rolando Figueroa comentó a los medios: “Creo que los números de la macroeconomía marcan cómo crece Neuquén, no solo hemos crecido en empleo privado, sino en empresas, pero creo que hay que pensar en desarrollar esos ratios sociales para que sean más positivos”.

Sobre la misma línea añadió: “Para nosotros es vital el desendeudamiento de las familias y que todos los bancos puedan colaborar. Sabemos que muchos pagan alquiler, estamos enfocados entonces en estas iniciativas con préstamos no bancarios, contemplando la mejora en la calidad de vida de los vecinos”.





