La Municipalidad de Neuquén entregará durante el 2026 1.500 lotes con servicios

El presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat de Neuquén capital, Marcos Zapata habló con el programa Verano de Primera que se emite por AM550 acerca del proyecto del Ejecutivo que conduce Mariano Gaido para entregar 1.545 lotes con servicios en distintos puntos de la ciudad. Los detalles de la iniciativa.

“El intendente año a año viene pidiendo profundizar la infraestructura para poder entregar lotes con servicios. Este año tenemos planificado la entrega de 1.545. Estos van a estar ubicados en cinco áreas dentro de la ciudad, uno de ellos ya tiene 50% de avance que es la segunda etapa del Distrito 6. Estamos ejecutando 280 en la Manzana 34, con la ejecución de obras de agua y electricidad. También 28 en los extremos del Distrito 7. Estamos a nivel de proyectos en 600 lotes que vamos a ejecutar sobre tierras del Estado provincial puestas a disposición del Municipio, y en febrero comenzaría la licitación. Iniciaremos 234 lotes en la tercera etapa del Distrito 6. Son en total 1.545 que se van a sumar a más de 5.000 que ya entregamos desde la creación del Instituto. Trabajando en dos cuestiones: la realización de proyectos y la firma de convenios con instituciones de la sociedad civil, entrega de lotes a jóvenes y la garantía del recupero de las inversiones para poder reinvertir esos fondos en nuevos lotes y obras de infraestructura”, detalló el funcionario en primer lugar.

Consultado sobre el paquete estructural de los terrenos, Zapata señaló: “Debajo del suelo hay obras de infraestructura importantes. Todos los lotes que hemos entregado tienen agua, gas, cloacas y energía eléctrica. Son obras que quizá no se ven y se llevan la mayor parte de la inversión. Cuando uno compra en un privado, generalmente las conexiones domiciliarias no están instaladas. En los distritos 6 y 7 hemos tenido que atravesar más de 1.000/2.000 metros por los nexos para poder conectar la cloaca, tuvimos que desarrollar tanques elevados para garantizar el agua en la cantidad y presión necesaria”.

Además añadió: “Generalmente planteamos dos momentos al año de la entrega de lotes. Uno es el segundo semestre y el otro es finalizando el primero, creemos que en mayo vamos a estar haciendo entrega de la primera parte de los terrenos, y en febrero/marzo comenzaremos con las adjudicaciones, que es un momento importante donde los vecinos realizan sus trámites correspondientes”.

Y concluyó: “Hoy llevar servicios de infraestructura a un lote sale alrededor de US$20.000 financiados hasta en 20 años, que es la diferencia que por ahí hay con un privado. Nosotros no realizamos el cobro de la tierra, en la mayoría de los terrenos está la cantidad de fondos invertidos en las obras de infraestructura y nexos, cordón cuneta y movimiento de tierras. Hemos firmado más de 40 convenios con entidades intermedias de la Sociedad Civil de Neuquén, a ellos corresponde el 75% de los lotes adjudicados, hay un porcentaje que corresponde a cupo joven y otro que corresponde a familias que no son representadas por ninguna organización”.

