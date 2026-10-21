Santiago Felipe Fiocchi, de 38 años, murió este miércoles tras protagonizar un vuelco fatal sobre la Ruta Nacional 3, en el sector de estancia San Luis, en Tierra del Fuego. El empresario de Río Grande era el único ocupante de una coupé Toyota 86 GR que despistó por causas que todavía no fueron determinadas.

El siniestro ocurrió al mediodía, a la altura del kilómetro 2868 de la Ruta 3. Según la información disponible, Fiocchi viajaba desde Río Grande con aparente destino a Tolhuin cuando el vehículo salió de la calzada y terminó volcado en un descampado.

La víctima era hijo de Pablo Fiocchi, empresario que murió en otro accidente de tránsito en mayo de 2019. Tras el fallecimiento de su padre, Santiago había quedado al frente de la empresa familiar dedicada a la comercialización de maquinaria y equipos pesados.

Cómo fue el vuelco fatal en la Ruta 3

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, la Toyota 86 GR circulaba por un tramo recto de la ruta cuando se produjo el despiste. En el asfalto quedaron marcas de frenada que continuaban hacia la banquina de tierra.

Después de abandonar la calzada, el vehículo siguió su recorrido por el descampado y dio varios tumbos antes de quedar apoyado sobre su lateral derecho, a casi 100 metros del punto donde habría comenzado el despiste.

Fiocchi fue encontrado sin signos vitales dentro del vehículo y llevaba colocado el cinturón de seguridad, según los datos difundidos sobre el operativo.

Por el momento, no se establecieron las circunstancias que provocaron la pérdida de control. En los próximos días, los resultados de las pericias y la información oficial que se conozca sobre el operativo podrán aportar precisiones sobre la mecánica del vuelco. Hasta entonces, no corresponde atribuir el accidente a una causa específica.

Qué se sabe sobre las posibles causas del accidente

El siniestro se produjo en un sector que, según la información inicial, presentaba buenas condiciones de transitabilidad. Sin embargo, ese dato por sí solo no permite establecer por qué el conductor perdió el control del vehículo.

Entre los factores que podrían analizarse está la presencia de guanacos en la zona, habitual en distintos sectores de la geografía fueguina. No obstante, no se informó que hubiera un animal involucrado en este accidente.

Otro dato señalado sobre el lugar es la falta de señal de telefonía celular. Esta característica puede dificultar las comunicaciones en una emergencia, pero no existe información que permita vincularla con el origen del vuelco.

Tampoco se confirmó oficialmente que la velocidad haya sido determinante. Aunque el vehículo terminó a una distancia considerable del punto de despiste, establecer una velocidad de circulación requiere elementos técnicos y no puede deducirse únicamente de la posición final del rodado.

Santiago Fiocchi y el antecedente familiar de 2019

En mayo de 2019, el padre de Fiocchi, Pablo, murió a los 60 años en un siniestro de tránsito ocurrido en la zona de Campamento YPF. En aquella oportunidad, circulaba en una motocicleta cuando fue impactado por un automóvil que salía del sector donde se desarrollaba la obra del entonces miniestadio.

Después de la muerte, Santiago quedó al frente del negocio familiar. Su actividad empresarial estaba vinculada con la comercialización de maquinaria pesada y equipos de la marca John Deere en Río Grande.

El antecedente de 2019 constituye un dato central para comprender la historia familiar detrás de la noticia. Se trata, sin embargo, de dos siniestros distintos, ocurridos en momentos diferentes y cuyas circunstancias deben analizarse por separado.