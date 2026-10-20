El taxista que murió este lunes 19 de octubre, alrededor de las 22, en un fuerte choque en el ingreso al barrio Valentina Sur, en Neuquén, fue identificado como Daniel Carlos García, de 70 años. La causa de muerte fue establecida como politraumatismos raquimedulares y trauma cerrado de tórax, producto de un incidente vial.

El siniestro ocurrió sobre la avenida Mosconi, en dirección a Plottier. Según las primeras informaciones, el taxi conducido por García impactó desde atrás contra una camioneta Mercedes-Benz Sprinter que había frenado ante la luz roja del semáforo.

El comisario inspector Néstor Catalán, coordinador de la Dirección Tránsito Neuquén, había explicado que el vehículo de transporte era un taxi conocido como “palomita”, que no presta servicio para una empresa.

Cuando el personal policial llegó al lugar, el conductor ya había sido retirado del vehículo para recibir asistencia, pero había fallecido.

García era vecino del barrio Don Bosco de Neuquén capital. Al momento del choque, el taxi no trasladaba pasajeros, mientras que en la camioneta viajaban dos personas.

El test de alcoholemia realizado al conductor de la Sprinter dio resultado negativo. Las circunstancias del siniestro quedaron sujetas a las actuaciones correspondientes.

El choque provocó interrupciones en el tránsito mientras trabajaba el personal policial en el lugar