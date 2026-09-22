Vuelco fatal en Rincón de los Sauces: cuál es el estado de salud de los tres jóvenes que sobrevivieron

Los tres jóvenes que sobrevivieron al vuelco de una camioneta ocurrido el domingo sobre la Ruta 6, en Rincón de los Sauces, continúan bajo atención médica. Uno de ellos fue dado de alta, mientras que los otros dos permanecen internados, uno en esa localidad y otro en la ciudad de Neuquén.

El accidente ocurrió alrededor de las 10:20 frente al camping de Petroleros Jerárquicos, cuando una Toyota Hilux negra en la que viajaban cinco jóvenes volcó por circunstancias que todavía son investigadas. Como consecuencia del siniestro, Serena Zalazar, de 17 años, y Milagros Lara, de 20, ambas salieron despedidas del vehículo y fallecieron.

El conductor de la camioneta ya recibió el alta médica, según confirmó el comisario Juan Valenzuela, jefe de la Comisaría 35. Mientras que otro de los ocupantes permanece internado en Rincón de los Sauces con fracturas en la clavícula y en una de sus piernas.

El tercer sobreviviente continúa internado en la ciudad de Neuquén y, de acuerdo con la información brindada por el comisario Valenzuela, se encuentra “consciente, estable”. Los médicos también le realizan estudios para determinar si sufrió lesiones en la columna como consecuencia del impacto.

“Le están haciendo estudios en la columna porque aparentemente fue afectada por el siniestro en la parte de la columna”, explicó el comisario. Según detalló, los profesionales buscan determinar si presenta “alguna fractura o algún esguince en la columna” y definir el tratamiento correspondiente.

Investigan las circunstancias del vuelco

Mientras continúa la atención médica de los sobrevivientes, la investigación judicial avanza para determinar cómo ocurrió el vuelco. Desde la Justicia aguardan los resultados de las pericias accidentológicas realizadas en el lugar por personal especializado.

La camioneta circulaba en dirección oeste-este cuando, por motivos que todavía no fueron establecidos, el conductor perdió el control y se produjo el vuelco. De acuerdo con la información aportada por la Policía, no se detectaron desperfectos en el asfalto, que había sido repavimentado recientemente.

El test de alcoholemia realizado al conductor dio positivo, aunque no trascendió el valor registrado. Además, las primeras actuaciones no indican la participación de otro vehículo, una circunstancia que deberá ser confirmada mediante las pericias de Accidentología Vial.

Tras el vuelco fatal en Rincón, uno de los jóvenes sigue internado en Neuquén y otro tiene fracturas.

El padre del joven que conducía declaró que su hijo habría tomado la camioneta sin autorización durante la noche, mientras él dormía. El vehículo quedó involucrado en una investigación que busca establecer la mecánica del accidente y las responsabilidades correspondientes.

En cuanto a la situación judicial del conductor, se informó que será notificado por el Ministerio Público Fiscal de que existe una investigación por homicidio culposo en la que se encuentra involucrado. La causa continuará con la incorporación de las pericias accidentológicas y el resto de las medidas que disponga la Fiscalía.