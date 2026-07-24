Luis Daniel Gregori, un hombre de 38 años oriundo de Río Negro, fue encontrado este viernes en la ciudad de Córdoba luego de permanecer desaparecido desde el martes, cuando había viajado en micro desde Cipolletti hacia esa provincia.

La búsqueda había sido iniciada por su familia tras perder contacto con él y no tener confirmación de su llegada a destino. A partir de la denuncia, se activaron los protocolos correspondientes para intentar determinar su paradero.

Finalmente, personal policial de Córdoba localizó a Gregori mientras caminaba por la capital provincial. Las autoridades informaron que fue asistido y que se encontraba sano y salvo, por lo que el operativo de búsqueda quedó finalizado.

El operativo de búsqueda comenzó tras la denuncia familiar

La preocupación por el paradero de Luis Daniel Gregori comenzó luego de que sus familiares dejaran de tener comunicación con él tras su viaje desde Cipolletti, Río Negro, hacia Córdoba.

El hombre había abordado un colectivo el martes pasado con destino a la capital cordobesa. Ante la falta de noticias sobre su llegada, sus allegados realizaron la denuncia y solicitaron colaboración para encontrarlo.

La situación activó la intervención de organismos de seguridad de ambas provincias, que trabajaron para reconstruir sus últimos movimientos.

Gregori fue encontrado caminando por la ciudad de Córdoba

Según confirmaron las autoridades, Gregori fue ubicado este viernes por efectivos policiales mientras caminaba por la ciudad de Córdoba.

Luego del hallazgo, fue asistido por personal interviniente y se constató que no presentaba inconvenientes de salud ni se encontraba en una situación de riesgo.

Con esta confirmación, la búsqueda que había movilizado a familiares, fuerzas de seguridad y medios de comunicación quedó oficialmente concluida.

La difusión del alerta fue clave durante la búsqueda

Durante los días en los que no se conocía el paradero del hombre, la información fue compartida por distintos medios de comunicación y redes sociales con el objetivo de ampliar las posibilidades de localizarlo.

Las autoridades destacaron la colaboración de la comunidad y de todas las personas que ayudaron a difundir el pedido de búsqueda.

En casos de desaparición de personas, la circulación rápida de datos oficiales suele ser una herramienta fundamental para aportar información que permita establecer ubicaciones o reconstruir recorridos.

La importancia de activar protocolos ante una desaparición

Cuando una persona pierde contacto con su entorno y existen motivos de preocupación, la denuncia temprana permite que las fuerzas de seguridad comiencen las tareas de búsqueda sin necesidad de esperar plazos determinados.

En este caso, la intervención tras el aviso de la familia permitió desplegar acciones en Río Negro y Córdoba, las dos provincias vinculadas al recorrido de Gregori.