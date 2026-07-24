Un Fiat Mobi que era buscado por un juzgado comercial de la Ciudad de Buenos Aires apareció circulando por las calles de Cipolletti y terminó secuestrado por la Policía de Río Negro. El vehículo fue detectado por las cámaras del sistema de videovigilancia del 911 RN Emergencias cuando transitaba por el barrio Don Bosco, y tras la verificación correspondiente se confirmó que tenía un requerimiento vigente.

El hallazgo se produjo cerca de las 20, en un sector de intenso movimiento de vehículos y personas, justo frente a un supermercado de La Esmeralda y Colombia. La alerta surgió desde el Centro de Monitoreo, donde los operadores advirtieron la presencia del auto y activaron el aviso para que un patrullero se dirigiera al lugar antes de que el rodado continuara su recorrido.

Cuando los efectivos llegaron, encontraron el Fiat Mobi estacionado y al volante a un hombre de 33 años. La consulta a las bases de datos no dejó lugar a dudas: el auto estaba siendo requerido por un juzgado comercial de la Ciudad de Buenos Aires, que había ordenado su secuestro en el marco de una causa de la que, por el momento, no trascendieron mayores detalles.

A partir de esa confirmación, la intervención cambió por completo. El procedimiento quedó bajo conocimiento de la Fiscalía de turno, que dispuso el secuestro inmediato del vehículo y ordenó que fuera trasladado a la Comisaría 24°, donde permanecerá a disposición del juzgado que lo reclamaba desde la capital del país.