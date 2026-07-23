Un hombre de 38 años identificado como Luis Daniel Gregori es intensamente buscado luego de haber abordado un colectivo en Cipolletti, Río Negro, con destino a Córdoba, pero sin que existan registros de su llegada a la ciudad de destino.

Gregori, vecino del Alto Valle rionegrino, tomó el ómnibus el lunes pasado y desde entonces no hubo novedades sobre su paradero. Ante la falta de información, la Policía de Río Negro activó un protocolo de búsqueda y solicitó colaboración a la comunidad.

La preocupación aumentó porque, según informaron allegados, el hombre presenta problemas psiquiátricos, una situación que llevó a reforzar la búsqueda y la necesidad de encontrarlo lo antes posible.

La descripción de Luis Gregori y el pedido de colaboración

La Policía de Río Negro difundió los datos físicos de la persona buscada para facilitar su identificación.

Luis Daniel Gregori es de:

Tez blanca

Ojos marrones

Cabello castaño

Bigote

Anteojos

1,90 metros de altura

Al momento de ser visto por última vez llevaba una campera de neoprene azul con una franja naranja, pantalón de jean y zapatillas azules.

Las autoridades solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información sobre su ubicación se comunique de inmediato con el 911, se acerque a la dependencia policial más cercana o contacte al Destacamento N°114 del barrio Manzanar, en Cipolletti.

Qué se sabe hasta ahora sobre la desaparición

Hasta el momento, la información confirmada indica que Gregori salió desde Cipolletti hacia Córdoba en un transporte de larga distancia, pero no se pudo confirmar que haya completado el recorrido.

La investigación busca reconstruir sus últimos movimientos: desde el momento en que subió al micro hasta las posibles paradas o lugares donde pudo haber descendido.

Uno de los puntos centrales para los investigadores será establecer si existen registros del viaje, cámaras de seguridad, testimonios de pasajeros o información aportada por familiares y conocidos.

Cómo colaborar si tenés información sobre Luis Gregori

Las autoridades recomendaron no esperar y comunicar cualquier dato que pueda ayudar a encontrarlo.

Las vías habilitadas son: